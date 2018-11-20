Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской

Уголовное дело возбуждено в отношении Элины Мазур. Юриста обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни – она рассказала в телеэфире о болезни матери Виталины Цымбалюк-Романовской.

О том, что Лидия Цымбалюк – мать Виталины Цымбалюк-Романовской - страдает онкологическим заболеванием, Элина Мазур рассказала в телепрограмме "Андрей Малахов. Прямой эфир" еще осенью прошлого года. Однако озвучены претензии лишь сейчас.

В отношении скандально известного юриста возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Элине Мазур грозит лишение свободы на срок до двух лет, пока она под подпиской о невыезде.

Бывшая жена Армена Джигарханяна обвинила Мазур в том, что та без разрешения собрала сведения, которые были частью семейной тайны, а затем озвучила их в телеэфире. "Мы писали очень много жалоб в течение года. Она по отношению ко мне может быть обвинена не только в этом. Все, что она распространяла, не имеет ко мне никакого отношения. Это все клевета", - заявила Виталина Цымбалюк-Романовская телеканалу "360".

По словам Виталины, не соответствует действительности озвученная Мазур информация о том, что она работала домработницей, непонятно где училась и сомнительным путем получила гражданство.

Тем временем сама Цымбалюк-Романовская обвиняется в нарушении тайны частной жизни. Следствие считает, что она установила скрытую камеру в кабинете Джигарханяна, а затем передала видеозапись популярному ток-шоу. Режиссер уверен, что Виталина пыталась завладеть всеми его деньгами и недвижимостью. Брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27 ноября прошлого года.