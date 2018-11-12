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Лолите уготовлена участь Хворостовского

Лолита. Фото: www.globallookpress.com
14 ноября самой эпатажной артистке в стране исполнится 55 лет. Но певица неожиданно задумалась о смерти. Она уже все продумала и сообщила об этом своему другу Андрею Малахову.
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"Она рассказала мне, что завещала развеять после смерти часть своего праха на вершине розовой горы, виднеющейся из окон ее болгарского дома, – цитирует Андрея Малахова StarHit. – Другую отдать на волю московского ветра в Лялином переулке, где она жила. "А третью пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединюсь своей родиной", – вздохнула Лола.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Напомним, что в апреле 2017 года, при пересечении границы Лолита была снята с поезда Москва – Киев в Конотопе пограничниками в связи с запретом Службой безопасности Украины въезда на территорию страны сроком на три года после выступления в Керчи в 2015-м. По словам Лолиты, она ехала навестить больную дочь. Милявская отметила, что сотрудники пограничной службы были очень тактичны и даже выразили соболезнования из-за сложившейся ситуации.

Что касается завещания Лолиты, во многом оно напоминает последнюю волю Дмитрия Хворостовского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет. Согласно распоряжению певца, его тело должно было быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине – в Красноярске. Семья все исполнила в точности. После кремации одну урну захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища в Москве, вторую увезли на родину певца. В августе 2018 года урну захоронили в сквере Красноярского института искусств, где учился Хворостовский.

Автор: Иван Губкин12 ноября 2018, 11:24
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