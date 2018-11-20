Ургант влез в склоки с половыми органами
Анастасия Ивлеева была представлена в номинации "Онлайн-персона года" российской премии Weddingawards. Ее конкурентами были блогеры Илья Варламов, Данила Поперечный, Паша Техник, Ида Галич и Wylsacom. Но свое дело, видимо, сделала песня "15 сантиметров".
Вручать приз на сцену поднялся создатель YouTube-канала Big Russian Boss. Открыв конверт, блогер сообщил, что не знает, как озвучить победителя. "Как бы это объявить... Эта онлайн-персона хотела бы не вот такую статуэтку (выступающий показал размер руками. – Прим. ред.), потому что это приговор, а вот такую. Настя Ивлеева", – объявил Big Russian Boss вдохновительницу песни "15 сантиметров".
Тему подхватил ведущий церемонии Иван Ургант. Он не мог не припомнить победительнице ее скандальное интервью Юрию Дудю и появившуюся после этого песню "15 сантиметров".
"Друзья, давайте поаплодируем победителю в номинации "Онлайн-персона года" Насте Ивлеевой. К сожалению, Настя отказалась приехать на церемонию, потому что мы находимся в здании бывшего кинотеатра "35 миллиметров", но прислала нам видео", – заявил ведущий. Победительница по видеосвязи поблагодарила за награду.
Общественность недавно взбудоражило интервью Насти Ивлеевой тележурналисту Юрию Дудю. В нем телезвезда откровенно высказалась о предпочтениях в отношении размера мужского полового органа. В Сети появился хит под названием "15 сантиметров", в котором авторы положили нарезку фраз Насти на незамысловатый бит, напоминает StarHit.
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