Отбита провокация Дудя и Ивлеевой: Мужчин с маленькими членами успокоили

Действительно ли маленький пенис – это приговор для представителей сильного пола? Сексолог и эксперт тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксана Бачинская уверяет в обратном.

В очередном выпуске Юрия Дудя в гостях побывала известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Разговор получился очень откровенным.

Девушка рассказала, как в юности у нее был сексуальный опыт с парнем с маленьким членом. По ее словам, она сразу прекратила эти отношения. Юрий попросил Анастасию дать совет мужчинам с таким пенисом. На что телеведущая ответила: "Вообще, конечно, маленький член – это приговор. Я не знаю, пацаны, как вы живете с маленьким членом".

Сексолог же парней успокоила, отбив провокацию Дудя и Ивлеевой. "Во-первых, все чувствительные зоны женщины (и та самая зона G) находятся в крайней близости ко входу во влагалище, в среднем на глубине пяти сантиметров. Безусловно, это зависит от роста женщины и ее анатомических особенностей... Следовательно, даже обладатель небольшого достоинства сможет доставить женщине удовольствие", - заверила Оксана Бачинская.

Публикация от Феминизм & гедонизм �� (@nikonova.online) 24 Авг 2018 в 10:00 PDT

Также, по ее совам, есть множество других способ довести женщину до оргазма. "Это и разные секс-техники пальцами, языком, и использование секс-игрушек. Кроме этого, существуют позы, в которых происходит максимальное проникновение, например, поза "догги стайл", - поделилась специалист.

Опять же, размер члена – это не решающий фактор в сексуальных отношениях. "Если люди нравятся друг другу, они смогут научиться доставлять друг другу сексуальное удовольствие. И кстати, по статистике у 70% женщин возникают проблемы с достижением оргазма из-за психологических или физиологические причин, а не из-за размера члена партнера", – заключила Бачинская.