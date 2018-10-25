Известная телеведущая показала интимное видео

Настя Ивлева по праву может называться самой незакомплексованной телеведущей в России. Девушка не стесняясь рассказала о том, чем занимается, когда ее никто не видит.



В блоге Ивлевой появилось видео, в котором она сообщила несколько тайн о себе. Когда Настя остается дома одна, то частенько ходит по дому голой, разговаривает по телефону сидя на унитазе, ест как поросенок и не расчесывается.

Смелая телеведущая демонстрировала все, о чем говорила, даже самые интимные моменты. Несмотря на это, ролик получился очень забавным и довольно скромным.

Отметим, что именно за искрометное чувство юмора Ивлеву обожают поклонники. Ее ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.

Напомним, в этом году Настя впервые выступила в качестве ведущей премии МУЗ-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Ивлева не только телеведущая, но и видеоблогер. На ее страницу в Сети подписаны чуть менее восьми миллионов человек.

Весной 2017 года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканалах "Пятница!" и "Интер". Коллегой Насти стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.