Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным
Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однако тогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляется в отпуск в компании таинственного незнакомца.
Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя и Элджей опубликовали совместные фотографии.
На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимность и чувственность снимка говорит сама за себя – молодым людям очень хорошо вместе.
В комментариях ведущая получила массу поздравлений и пожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей.
"Ждем появление первых детей😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы очень красивая пара❤️💜", "Такие милые💗", "Ивлеву никто не достоен кроме Элджея.Они подходят друг другу 😁😁😘😘", "Так вы чо рили мутите?😱", "Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️", – писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году Ивлева впервые высупила в качестве ведущей премии Муз-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Настя не только телеведущая, но и видеоблогер. На ее страницу в Сети подписано чуть мене восьми миллионов человек. Весной 2017 года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканалах "Пятница!" и "Интер". Коллегой Насти стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.
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