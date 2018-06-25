Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным

Ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева наслаждается обществом хип-хоп-исполнителя Элджея. Парочка нежится та турецком курорте.

Настю и Элджея впервые застукали вместе месяц назад. Однако тогда молодые люди не стали подтверждать роман. Девушка лишь намекнула, что отправляется в отпуск в компании таинственного незнакомца.

Видимо совместный отдых так сблизил знаменитостей, что они решили больше не скрывать своих отношений. В социальных сетях Настя и Элджей опубликовали совместные фотографии.

На снимках Ивлева нежно обнимает полуголого возлюбленного. Интимность и чувственность снимка говорит сама за себя – молодым людям очень хорошо вместе.

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 23 Июн 2018 в 4:10 PDT

В комментариях ведущая получила массу поздравлений и пожеланий. Многие поклонники начали фантазировать о скорой свадьбе знаменитостей.

"Ждем появление первых детей😐 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы очень красивая пара❤️💜", "Такие милые💗", "Ивлеву никто не достоен кроме Элджея.Они подходят друг другу 😁😁😘😘", "Так вы чо рили мутите?😱", "Красивая пара, хорошо смотритесь вместе😌 счастья вам♥️", – писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Ивлева впервые высупила в качестве ведущей премии Муз-ТВ, где заменила беременную Леру Кудрявцеву. Добавим, что Настя не только телеведущая, но и видеоблогер. На ее страницу в Сети подписано чуть мене восьми миллионов человек. Весной 2017 года Анастасия стала ведущей трэвел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканалах "Пятница!" и "Интер". Коллегой Насти стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. По словам телеведущей, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.