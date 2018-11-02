Беременная Тодоренко выпучила глаза от откровений Гагариной

Полина Гагарина дала откровенное интервью. Популярная исполнительница призналась, что в жизни она тиран и деспот, а успехом обязана не таланту, а удаче и кропотливой работе.

Регина Тодоренко скоро станет мамой – неудивительно, что в шоу "Пятница с Региной" она подняла тему беременности. Полина Гагарина пояснила, что тщательно скрывала интересное положение, не желая отвечать в соцсетях на риторические вопросы. На седьмом месяце певица отправилась на Мальдивы в надежде отдохнуть и не привлекать к себе внимания.

По словам Полины, вторая беременность далась ей тяжело. "Я бесила себя и бесилась сильно. Это было страшно", – рассказала артистка. Особенно трудным оказался последний месяц. К тому же Гагариной неправильно поставили срок родов, и она переходила две недели. От этого откровения ведущая Тодоренко выпучила глаза.

Певица вспомнила, как подходила к зеркалу и плакала. В разговоре с Региной она сравнила себя с бегемотом Глорией из "Мадагаскара". Ситуация усугублялась тем, что Полина целыми днями была одна: муж, фотограф Дмитрий Исхаков, работал, а сын Андрей учился.

Стресс артистка заедала черной икрой и другими вкусностями, причем "в диких пропорциях", и в итоге поправилась на 30 килограммов. После рождения дочери Мии она снова похудела, и сейчас весит 54 килограмма. Секрет прост: Полина ограничила себя в еде. Однако певица все равно недовольна. По мнению Гагариной, ее идеальный вес – 53 килограмма, при которых появляется заостренность лица.

Звезда отметила, что выглядела так, как нужно, за несколько месяцев до беременности. "За всю жизнь я нравилась себе три месяца", – призналась Полина. В заключение Гагарина добавила, что она тиран и деспот, особенно дома, а успехом обязана не таланту, а кропотливому труду и удаче.