"Из пешки в дамки": Цымбалюк-Романовская утерла нос Джигарханяну
Виталина не замкнулась в себе и старается вести активный образ жизни: посещает светские вечеринки, общается с поклонниками, ходит на телепрограммы. Недавно объектом внимания прессы стали ее отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Однако артисты утверждают, что их связывает только дружба.
Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию c Шаляпиным на своей странице в Instagram, и сопроводила снимок жизнеутверждающим стихотворением:
"Все будет хорошо,
Оставьте ваши спешки.
Все будет хорошо:
И выйдут в дамки пешки,
И буду сны к деньгам,
И дождички пройдут по четвергам.
Все будет хорошо".
Эти строчки она позаимствовала из лирической комедии Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова "Сослуживцы". По этой пьесе был снят советский фильм "Служебный роман".
Недавно пианистка приняла участие в показе российского дизайнера Ильи Шияна на Неделе моды в Москве. На подиум она вышла вместе с Шаляпиным. Виталина была в белом свадебном платье, а Прохор – в черной футболке и белом костюме. Журналисты и поклонники засыпали экс-супругу Джигарханяна комплиментами: "Ослепительная", "Ангел чистой красоты", "Чаровница", "Лучик света".
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