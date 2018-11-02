"Хочется все бросить": изнуренная Стриженова сделала заявление

Екатерина Стриженова занимается на тренажере, однако и через десять занятий не чувствует обещанной эйфории. По признанию популярной телеведущей, ей, наоборот, хочется все бросить.

Екатерина Стриженова тщательно следит за внешностью, поэтому нет ничего удивительного в том, что в 50 лет выглядит моложе многих коллег, которым в два раза меньше. Ведущая Первого канала правильно питается и занимается спортом. О том, как проходят занятия, она рассказала на своей официальной странице в Instagram.

Екатерина опубликовала фотографию с инструктором. На снимке она запечатлена в момент растяжки. "Сегодня 12-е занятие на Power plate. Арсен говорит, что должна наступить эйфория после тренировки, а мне каждый раз хочется все бросить. Я одна такая #неправильная? Вы испытываете счастье, задирая ноги выше головы?" – поинтересовалась изнуренная Стриженова.

"Катя, нельзя так! Зачем так себя истязать, надо в меру физнагрузки особенно в таком возрасте, самое главное правильное питание, бросить вредные привычки в еде", "Не сдаваться! Так держать! Все получится", "Ну и зачем балериной хотите стать дурь", "Господи, Катя зачем себя так изнурять. Вы и так прелесть", "Счастья нет,но потребность – да. Вырабатывается зависимость . Хочется тренироваться", "Катюша, может прочитаете и поможет Вам мой совет...Когда-то и я тащила себя с дивана по утрам на утреннюю пробежку и зарядку. Но через время, увлеклась, увидев результаты в зеркале, восторженные взгляды, а слышать комплименты тем более приятно.💪🤗 Вы прекрасно сейчас ввглядите и хотя я в настоящее время поправилась и не занимаюсь, но глядя на Вашу фигуру уже все чаще думаю начать снова😊 Так что почаще смотрите на себя, хорошенькую, в зеркало и вперед, на занятия! Желаю успеха (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отозвались подписчики ведущей.