Летучая рассекретила свою мать

Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери. Снимок телеведущая сопроводила самыми теплыми словами поздравления: у Людмилы Александровны день рождения.

На фото с именинницей Летучая позирует в черном элегантном платье. Рядом с ней, в не менее элегантном наряде, мама телеведущей. Людмилу Александровну большинство поклонников телезвезды увидели впервые.

"Я знаю моя родная, что ты читаешь мой Инстаграм и посему хочу и тут разместить наше фото в твой день рождения. Люблю и сделаю все, чтобы ты была счастлива", – подписала снимок Елена (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Комментаторы поспешили выразить свое восхищение красотой женщины. "Элегантная мама, обворожительная дочь", "Елена, теперь понятно, в кого вы такая стильная", "Настоящие леди!", – не поскупились на комплименты пользователи.

Елена родилась в Ярославле, в семье инженеров-строителей. Маленькой Летучей приходилось не раз переезжать из города в город из-за командировок родителей. Своих детей у телезвезды пока нет, а у супруга Летучей есть двое наследников от предыдущих браков, напоминает Teleprogramma.pro.

Елена Летучая четыре года назад появилась в качестве ведущей в шоу "Ревизорро" и сразу полюбилась зрителям. В прошлом году она покинула проект и стала работать на Первом канале. Однако с новым шоу телезвезде пришлось распрощаться по настоянию врачей – медики запретили ей частые перелеты. Елена сейчас занимается собственным интернет-проектом "Летучий Надзор. Без цензуры". А супруг Юрий Анашенков может быть доволен – жена может посвящать ему больше времени.