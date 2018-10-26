Летучая жестко поплатилась за подлость

Известный юрист Екатерина Гордон пристыдила телеведущую на своей странице в Instagram. По ее мнению, Елена ведет себя недостойно.

Гордон разместила в соцсети фото экс-супруги нынешнего мужа Лены Летучей Юрия Анашенкова – Асмик Вайе Рейтор. Женщина позирует в кадре с двумя сыновьями.

"Асмик, какая ты красивая", – написала Екатерина. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Затем Гордон обратилась к телеведущей.

"Лен, Летучая, ну если ты за правду... ты въехала в дом, в котором Женщина с детками сделала ремонт... твой мужчина не платит своему ребенку... ты перечислила со своей Карты 10 тысяч... типо демонстративно... ну какой Шанель, Ленк и все эти высокопарные понты про мусор... это же... ну просто подло", – пристыдила юрист ведущую программы "Ревизорро". "Исправляйся, Лен. Не становись Мутнючей вместо Летучей", – призвала Гордон.

Мнения пользователей соцсети разделились. Одни считают, что с вопросом о деньгах нужно обращаться к Анашенкову, другие же солидарны в омнении насчет поведения телеведущей с Екатериной Гордон.

Напомним, в Елена Летучая вышла замуж за Юрия Анашенкова в 2016 году. Свадьба состоялась на греческом курорте Санторини. Большую часть медового месяца молодожены тогда провели на Мальдивах, а после отправились на Бали. Завершился "морской тур" телеблондинки в Сочи.



