Родные делят шикарное наследство Осина

Певец оставил движимое и недвижимое имущество. Тут есть за что побороться.

Когда-то песни Евгения Осина звучали на каждом углу, он был популярен и богат. Именно тогда артист успел обзавестись трехкомнатной квартирой в 100 квадратных метров. Она находится в престижном районе – на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская".

Как рассказал "Дни.ру" риелтор, стоит такая квартира около 30 миллионов рублей. Правда, жилье находится в "убитом" состоянии – певец, будучи пьяным, часто мочился прямо на паркет...

Был у артиста и гараж. В конце прошлого года Осин продал его за три миллиона, купил мотоцикл за миллион, а куда дел еще два – забыл. Злополучный мотоцикл стал причиной несчастья: певец упал с него и так сильно покалечился, что едва не лишился руки.

В последние дни исполнитель бедствовал и голодал. "У меня есть карточка на 100 тысяч", – сказал он незадолго до смерти. Скорее всего, это был кредит.

Теперь родственникам Осина предстоит поделить его имущество. Чаще всего артиста навещала сестра Алина. Именно она обнаружила брата мертвым, забеспокоившись, приехав в его квартиру – Евгений сутки не выходил на связь.

С родной дочерью Агнией у певца были очень напряженные отношения. А вот внебрачная дочь Настя Годунова точно не упустит возможности урвать что-то от знаменитого родителя.

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти пока не известна. По предварительным данным, у артиста остановилось сердце. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.

