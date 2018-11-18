"Оттого что пил": Шнуров удивил прощанием с Осиным

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, известный своими провокациями и умением жестко высказаться даже о самой деликатной проблеме, удивил своих поклонников, посвятив весьма трогательное стихотворение певцу Евгению Осину. Подписчики присоединились к артисту, отдающему дань уважения своему коллеге.

О том, что Евгений Осин сам загоняет себя в могилу, говорили многие звезды российской эстрады. Они как могли пытались вытянуть артиста из поглощавшей его трясины, но каждый раз пагубное пристрастие оказывалось сильнее и певец оказывался в своей квартире наедине с алкоголем. В одиночестве он и ушел из этой жизни.

Трогательные строки ушедшему музыканту посвятил Сергей Шнуров. На своей странице в Instagram он опубликовал стихотворение, в котором попытался разобраться – только лишь алкоголизм стал причиной ранней смерти певца, или это был лишь видимый внешнему миру симптом чего-то гораздо более сильного и неистребимого, самой сути этой жизни и того, как все это видит человек с поэтической душой.

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка все плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

Поклонники с некоторым удивлением для себя обнаружили, что в своем новом стихотворении Сергей Шнуров не употребил ни единого матерного слова. Да и само произведение оказалось очень лирическим, настраивающим на меланхоличные размышления о смысле и сущности жизни.

Совсем не похоже на те дерзкие, протестные, почти юношеские стихи, которыми свою публику поэт радовал до этого. Впрочем, в этом случае пользователи Сети поняли певца и присоединились к его теплым словам в адрес ушедшего Евгения Осина.

Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.