"Оттого что пил": Шнуров удивил прощанием с Осиным
О том, что Евгений Осин сам загоняет себя в могилу, говорили многие звезды российской эстрады. Они как могли пытались вытянуть артиста из поглощавшей его трясины, но каждый раз пагубное пристрастие оказывалось сильнее и певец оказывался в своей квартире наедине с алкоголем. В одиночестве он и ушел из этой жизни.
Трогательные строки ушедшему музыканту посвятил Сергей Шнуров. На своей странице в Instagram он опубликовал стихотворение, в котором попытался разобраться – только лишь алкоголизм стал причиной ранней смерти певца, или это был лишь видимый внешнему миру симптом чего-то гораздо более сильного и неистребимого, самой сути этой жизни и того, как все это видит человек с поэтической душой.
Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он.
В телефоне зуммер.
На асфальте мелом.
Женя Осин умер,
Оттого, что пел он.
Девочка все плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он.
Поклонники с некоторым удивлением для себя обнаружили, что в своем новом стихотворении Сергей Шнуров не употребил ни единого матерного слова. Да и само произведение оказалось очень лирическим, настраивающим на меланхоличные размышления о смысле и сущности жизни.
Совсем не похоже на те дерзкие, протестные, почти юношеские стихи, которыми свою публику поэт радовал до этого. Впрочем, в этом случае пользователи Сети поняли певца и присоединились к его теплым словам в адрес ушедшего Евгения Осина.
Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.
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