Последнее сообщение Осина перед смертью: Это будет хит

Несмотря на свое пагубное пристрастие к алкоголю и проблемы со здоровьем певец Евгений Осин до самых последних дней продолжал писать песни. Творил он, по собственным словам, не на заказ, а от души, и был уверен, что эти произведения ждет большое будущее.

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