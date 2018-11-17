Шокирующие подробности смерти Евгения Осина
Перед смертью Осин пропал. Он не выходил на связь в течение недели.
Тревогу забила сестра исполнителя Альбина. Женщина приехала домой к певцу, долго стучала в дверь, но он не открывал. Тогда Альбина воспользовалась своим ключом. Однако было уже слишком поздно.
Сестра нашла Евгения без признаков жизни. Альбина побежала к соседям и попросила вызвать скорую. Прибывшие медики лишь констатировали смерть исполнителя нетленки "Плачет девушка в автомате". Оказалось, что всю неделю Осин пил. Длительного запоя не выдержало сердце певца и остановилось, передает РЕН ТВ.
Дата и место прощания с исполнителем пока не определены. Об этом будет объявлено дополнительно.
Как писали "Дни.Ру", Евгений Осин был найден мертвым в своей квартире 17 ноября. В последний год певца преследовали несчастья. В мае он повредил руку, упав с мотоцикла. Тогда артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что все и так пройдет. Вскоре ему стало хуже, рука начала гноиться.
Герцогиня Кембриджская топила печаль в белом вине
Певицу было невозможно унять
Денис взбешен
Муцениеце надеется на "воскресение" героев фильма