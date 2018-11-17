Перед смертью Осин лежал в грязных памперсах и кричал от бессилия

Евгений Осин скончался 17 ноября. Тело 54-летнего артиста нашла его сестра. Перед смертью певца преследовала череда неудач.

В конце мая Евгений Осин попал в серьезное ДТП. Певец свалился с мотоцикла. С множественными переломами его поместили в столичную больницу.

Артист жаловался, что в клинике не получает должного ухода. "Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно", – едва не плача рассказывал артист.

По словам Осина, ему обещали сделать операцию. "Якобы профессор из другой клиники должен был приехать, но воз и ныне там. Просто хочется кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я лежу", – жаловался летом 2018 года артист.

Это было всего за несколько месяцев до его смерти. Певец так и не смог до конца восстановиться. Выйдя из больницы он стал только еще больше пить.

Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в его московской квартире. По предварительным данным, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" умер от остановки сердца.



