Перед смертью Осин лежал в грязных памперсах и кричал от бессилия
В конце мая Евгений Осин попал в серьезное ДТП. Певец свалился с мотоцикла. С множественными переломами его поместили в столичную больницу.
Артист жаловался, что в клинике не получает должного ухода. "Пациенты лежат в грязных памперсах, утки не выносят, кормят отвратительно", – едва не плача рассказывал артист.
По словам Осина, ему обещали сделать операцию. "Якобы профессор из другой клиники должен был приехать, но воз и ныне там. Просто хочется кричать от бессилия. Мне нужно работать, чтобы иметь хотя бы копеечку, а я лежу", – жаловался летом 2018 года артист.
Это было всего за несколько месяцев до его смерти. Певец так и не смог до конца восстановиться. Выйдя из больницы он стал только еще больше пить.
Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в его московской квартире. По предварительным данным, исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" умер от остановки сердца.
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