Освободившегося от Степаненко Петросяна позвали на шоу "Холостяк"

Стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод. Общественность бурно отреагировала на новость.

В Сети бурно обсуждают развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Все заинтересованные интернет-пользователи гадают, как разделят экс-супруги совместно нажитое имущество, которое якобы превышает полтора миллиарда рублей.

Другие строят догадки, как сложится жизнь юмористов после развода. К примеру, некоторые полагают, что Евгений Петросян оформит отношения со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую считают любовницей артиста, хотя это нигде не утверждалось.

Разумеется, не обошлось без шуток. Так, в Сети идет обсуждение, что 73-летний Евгений Петросян – идеальная кандидатура для следующего сезона брачного шоу "Холостяк". Суть передачи в том, что мужчина, обычно известная медийная личность, среди десятка претенденток ищет "свою единственную". Для этого он с каждой из девушек общается и устраивает свидания.

"Евгений Ваганыч, идите в "Холостяк"! Вы богатый, известный, солидный мужчина. Мечта миллионов женщин, а после развода – еще и молодых. Я буду первым, кто окажется у экрана телевизора, когда первый выпуск с вами выйдет в эфир (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал поклонник Петросяна в одной из социальных сетей.

По мнению фанатов, после развода в одиночестве и без работы юморист не останется. Поклонники полагают, что на освободившемся от Степаненко Петросяне так и будут "виснуть молодухи". Однако вряд ли это сейчас волнует артиста. Все его мысли заняты работой, ведь скоро состоится его сольный концерт.