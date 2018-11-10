Закричавшей Кудрявцевой стало плохо на телешоу

Лере Кудрявцевой стало дурно, когда она увидела, как известный телеведущий Николай Дроздов достал из стеклянной коробки огромного черного мохнатого паука. Она призналась, что ей страшно.

Николай Дроздов стал очередным звездным гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Легендарный телеведущий рассказал, как чуть не лишился жизни из-за собственной беспечности.

Все началось с того, что его прямо во время съемок укусила в руку дикая гадюка. Однако Дроздов не стал останавливать съемку, хотя и почувствовал, что конечность стала опухать, поднялась температура и даже началось торможение речи.

Однако даже эти признаки не остановили Дроздова, когда после работы он отправился на дачу, где его ждала жена. Тем не менее, он заранее сказал ей про укус, но и супруга татьяна Петровна не придала этому значения. Но, видимо, сообщила об этом их близкому другу, художнику Никасу Сафронову.

Тот начал действовать. Он в ночи поехал за лекарством Николаю Дроздову, передал ему препарат, однако утром ситуация ухудшилась. Рука телеведущего покраснела, но он упорно не замечал проблем. Его коллега, врач Елена Малышева пригласила его в Филатовскую больницу в честь Международного дня детей. Тот не смог отказать.

В ходе мероприятия Дроздов рассказал Меньшовой о случившемся с ним, но лишь когда действо окончилось, она смогла оценить состояние его руки. Когда телеведущий поднял рукав, то на красной руке обнаружились черные пятна. Малышева без лишних разговоров отправила Дроздова в больницу, где ему три недели ставили капельницы, чтобы не развились гангрена и прочие осложнения.

Слушая эту историю, Лера Кудрявцева периодически округляла в ужасе глаза, а потом попросила вынести в студию стеклянный ящик. Там сидел большой мохнатый черный паук. Николай Николаевич обрадовался: "О, паук-птицеед". И стал вытаскивать животное. "Я боюсь! – вскрикнула Кудрявцева. – Николай Николаевич, закройте дверь! Не надо! Мама! Ну что за человек".

Дроздов невозмутимо помог пауку выбраться из ящика. "Ну иди сюда, мой хороший. Лапочка какой! Какие челюсти мощные", – обласкал паука телеведущий. Животное, оказавшись на рукаве дроздова, забралось ему на плечо.

"Посадите его обратно!" – приказала испуганная Кудрявцева. "А как? Я не могу", – ответил Дроздов с паком на плече. "Николай Николаевич, вам хорошо, а мне плохо стало, я не могу", – даже начала обмахиваться бумагами с вопросами разволновавшаяся Лера Кудрявцева.

"Он даже отвернулся от вас. Он повернулся к вам задней частью. Он ведет себя неприлично", – отметил Николай Дроздов. В эту минуту в студию вошел человек, который забрал паука и вынес из-под камер.