На Стриженову напали из-за бежавшей из России дочери

Знаменитость подверглась жесткой критике. Пользователи соцсетей обвинили ее в лицемерии. Якобы Екатерина Стриженова живет не так, как заявляет с экрана.





Екатерина уже довольно давно ведет программу "Время покажет" Первого канала. Там теледива вместе с Анатолием Кузичевым и Артем Шейниным принимает участие в дискуссиях о внешней и внутренней политике.

Сегодня в Twitter, в аккаунте "Выборная Навка" появился пост, который разбил Стриженову в пух и прах. Речь в нем идет о самой Екатерине и ее дочери, которая якобы бежала из России в поисках лучшей жизни.

"Екатерина Стриженова. На государственном 1 Канале ведет программу Время покажет, где рассказывают об успехах властей РФ и загнивании запада. Ее дочь Анастасия. Получила образование в Англии. Сейчас живет в Нью-Йорке, пока мама дурачит доверчивое население России (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Отметим, что в комментариях к публикации многие пользователи соцсети также отметили свое недовольство ведущей. "Екатерина Стриженова – глупость и цинизм в одном стакане", "Высшая степень лицемерия! Катя Катя, гореть тебе за это на самом последнем кругу ада", "все кто смотрит программы с ее участием – поддерживают дочурку в ее нелегкой учебе за границей", – писали интернет-обыватели.

Также фолловеры написали о сыне Анастасии, внуке российской телеведущей. Мальчик родился за рубежом и получил американское гражданство.

К слову, были и те, кто не увидел проблемы в том, что наследники теледивы Екатерины Стриженовой перебрались за границу. "Дети выбирают свой путь и ничего с этим не поделать", "во всех ваших словах-зависть, а это плохая черта миряне", "Ничего она подобного не рассказывает. Катька является натуральной глупой либералкой и никакой патриоткой никогда не была. Передачу она не ведет, ее задача там озвучивать время на рекламу", – рассуждали почитатели Екатерины Стриженовой.