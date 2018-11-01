69-летний Градский четвертый раз стал отцом

Знаменательное событие в семье известного музыканта Александра Градского. 31 октября певец стал отцом четвертый раз – гражданская супруга Марина Коташенко родила ему сына. Малыша назвали Иваном.

Марина Коташенко с маленьким Ваней пока в больнице – но, по словам врачей, чувствуют себя оба отлично. Малыш стал четвертым ребенком для Градского и вторым для его избранницы.

Событие для поклонников звездной пары неожиданное - Александр не афишировал интересное положение Марины. Гражданская жена Градского – персона не особо публичная, больше времени проводит в США, чем в России. Так что разглядеть изменения в ее фигуре фанаты просто не успели.

Зато коллеги музыканта прекрасно все знали. Победительница шоу "Голос" Александра Воробьева невероятно рада за своего наставника. "В сентябре мы были на дне рождения маленького Сашеньки, сына Александра Борисовича. И когда я увидела Марину с животом, я была очень удивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме! Он является отличным мотиватором для других, и это так здорово", – цитирует Александру издание StarHit.

Избранница Александра Градского младше его на 32 года - однако влюбленных разница в возрасте не смущает. "С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким неведомым мне моим достоинствам", – комментирует выбор Марины музыкант.

Влюбленные вместе с 2003 года, в 2014-м у них родился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть двое старших детей – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.