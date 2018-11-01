Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа

Ани Лорак получила престижную награду и в качестве дополнительного приза – путевку на Мальдивы. Говорят, так артистка сможет восстановить моральное состояние после информации об измене мужа.

На днях в Москве журнал Оксаны Федоровой Moda Topical провел церемонию награждения "Прорыв года". Популярная исполнительница Ани Лорак получила приз в номинации "Лучшее концертное шоу", а еще ей вручили путевку на Мальдивы.

На мероприятие артистка пришла в брючном костюме с таким декольте, что у присутствовавших захватило дух. При этом Ани Лорак выглядела невеселой. Как предположил "Собеседник", звезда не может прийти в себя после измены мужа: недавно Мурата заметили в обществе брюнетки и сняли на видео.

Путевка на Мальдивы, по версии издания, поможет Ани Лорак отвлечься от накопившихся проблем. Однако когда артистка отправится туда, неясно – впереди у нее съемки нового сезона "Голоса", а еще она гастролирует со своим шоу DIVA.

На мероприятии певица ловко уходила от вопросов, касающихся личной жизни. Ани Лорак до сих пор не прокомментировала информацию о том, что ее брак рухнул, словно карточный домик.

В СМИ муссируются слухи о том, что артистка подала на развод. По мнению репортеров, это сыграет на руку Мурату: если Ани не подписывала брачный контракт, придется делить совместно нажитое имущество. Говорят, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется по-настоящему состоятельным бизнесменом.