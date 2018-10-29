Ани Лорак затравили за парик и голую грудь

Украинские ценители поп-музыки внимательно следят за творчеством и жизнью своей соотечественницы Ани Лорак. Малейший огрех в образе или в выступлениях певицы становится предметом бурного обсуждения в соцсетях. На сей раз микроблог артистки буквально завалили негативными отзывами из-за неудачно надетого парика.

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