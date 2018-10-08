Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность

Петросян решился на крайнюю меру. Другого способа образумить наглую жену не было.

Вся страна запаслась попкорном и следит за разводом Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Уже понятно, что по степени скандальности и грязи, по количеству взаимных обвинений он превзойдет самые громкие бракоразводные процессы последнего времени.

Например, только что стало известно, что арестовано все имущество Степаненко. Это была вынужденная мера, чтобы оборотистая артистка не успела избавиться от квартир, машин и антиквариата.

"На прошлой неделе я подал ходатайство об аресте счетов Елены Степаненко, и сегодня суд удовлетворил его", – сообщил адвокат Сергей Жорин. Он заметил, что счета Петросяна были заблокированы еще в начале бракоразводного процесса. Юморист до последнего не хотел требовать ареста счетов супруги и сделал это из-за того, что Степаненко отказалась оплачивать квартиру, в которой проживает. Эти хоромы являются самым дорогим активом в полуторамиллиардном состоянии семьи.

В числе совместно нажитого артистами имущества – десяток элитных квартир, дачи и машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян. А Степаненко ездит по аукционам и скупает старинный фарфор – Кузнецовский, Фаберже.

"Мы поняли, что какого-то диалога не получается, и, руководствуясь принципом равенства, состязательности, паритета, Евгений Ваганович дал свое согласие (на ходатайство об аресте счетов Степаненко. – Прим. ред.), хотя как бы и нехотя. Потому что с самого начала истории мы делали и делаем все возможное, чтобы сесть за стол переговоров, но Степаненко категорически возражает", – цитирует Жорина RNS.