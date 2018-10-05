Хромой Михалков потерял форму после двух операций

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Порошина раскрыла отца своего пятого ребенка
Говорливый Нагиев втянул Первый канал в громкий скандал
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
партнеры
Пятница 5 октября
Лента новостей
10:59
В Москве выпал первый снег
10:36
Содержание замка разоряет Пугачеву и Галкина
10:11
В метро Москвы погиб 19-летний юноша
09:55
Россияне в восторге от комнаты Путина
09:47
Главные события Москвы
09:42
Рубль нервно отступает перед накалом распродаж
09:38
Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
09:37
Опубликованы имена погибших в ДТП под Тверью
09:04
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
08:26
Под Тверью в страшном ДТП с автобусом и маршруткой погибли 13 человек
08:21
В Испании представили капсулу скоростного поезда Hyperloop
22:00
Как будут спасать Крымский мост после катастрофы
21:21
В Удмуртии на пришедшую в колледж пьяной студентку завели дело
20:28
В Башкирии у ветерана украли четыре миллиона
20:00
У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
19:30
Волгоград парализовало из-за огненного ДТП
19:01
Павла Волю срочно доставили в больницу
18:42
Орлова оправдалась за отсутствие на концерте в честь Фриске
18:37
Летящий на красный свет автобус устроил ДТП в центре Казани
18:25
Что сделала "Единая Россия" для защиты животных
18:18
Жителю Нижнего Тагила дали два года за сувенир из Перу
18:06
В тюменском супермаркете рухнул потолок
18:00
Брошенного Питта застукали в компании эффектной блондинки
17:56
В Омске поймали пьяного водителя маршрутки
17:37
При столкновении грузовика с автобусом в Нижнем Новгороде пострадали люди
17:12
Под Москвой зарезали рэпера
17:02
Путающая числа Волочкова нелепо оконфузилась
16:57
В деле Скрипалей появилась новая смерть
16:50
В Ростове экстренно сел самолет с умирающим пассажиром
16:42
Жена оставила Преснякова и ушла в отрыв
16:32
У звезды сериала "Мажор" родился второй ребенок
16:30
Сябитова получила неожиданный удар от Малышевой
16:12
Названа дата смерти Украины
16:08
Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
16:07
Слепаков пострадал из-за "геев-отравителей" Скрипаля
16:00
"Рожа на старый башмак похожа": 52-летнюю Штурм распекли за связь с 20-летним
15:53
На севере Москвы эвакуировали вуз
15:41
"Я была готова ко многому, но не к этому": Алсу о гостье мужа на своем празднике
15:34
Украинцам запретят говорить на русском языке
15:28
"Хранительница гей-секретов": бывшая невеста втянула Козловского в скандал
15:26
Необъятная Долина бросилась к гробу Карцева
15:24
В Москве впервые выступит Миланский фортепианный квинтет имени Д. Верди
15:20
Премьера осени: ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра"
15:00
"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
14:58
Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита
14:47
Сестра умершей звезды "Дома-2" разразилась отборным матом после фотосессии в гробу
14:43
Голодный тигр атаковал жителей Приморья
14:43
Как распознать главного мужчину своей жизни
14:28
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
14:25
У известного ведущего диагностировали рак языка
14:24
В Москве простились с Романом Карцевым
14:18
Россия стала виновницей конца света
14:15
Чадов показал подросшего сына от Дитковските
14:15
Расчленивших мужчину каннибалов схватили под Петербургом
14:12
Как родители приводят детей к алкоголизму и наркомании
14:05
Новую болезнь обнаружили у госпитализированного Караченцова
13:51
"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности
13:49
Бывший муж Ардовой нашел счастье с юной стюардессой
13:48
В бабушке Зверева узнали мать проститутки Друзьяк
13:37
Украинцев отучают от употребления мочи
13:31
Под Москвой застрелили мужчину и закопали труп в лесу
13:15
Успенская о беззубой дочери-фрике: У меня в доме такое горе
13:06
Известная модель показала пикантные фото брачной ночи
12:57
При взрыве в Петербурге пострадали люди
12:46
Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
12:42
Пугачева у гроба сообщила о болезни Жванецкого
12:40
"Инцест!": Фадеев о связи сына с известной певицей
12:23
Онкобольная звезда "Дома-2" ушла от мужа с "голым задом"
12:10
В Башкирии при пожаре в квартире погиб двухлетний ребенок
11:58
В Киеве заявили об избиении Порошенко
11:54
Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь
11:45
Корчевников подобрал сверкнувшую грудью Ковальчук
11:37
"Отработанный материал": судьба Скрипалей предрешена
11:36
36-летняя россиянка задушила и выкинула в мусор новорожденного сына
11:09
"Гослото". Отзывы реальных людей, выигравших в лотерею
11:04
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
10:49
Как создать уют в доме
10:38
Помолодевшая Миддлтон заткнула выскочку Маркл
10:29
"Ополченочка" Поклонская снялась в фильме о Донбассе
10:24
На МКАД у водителя украли миллион рублей
10:03
Орлова не пришла на концерт в честь Фриске
09:57
39-летняя знаменитая актриса родила третьего ребенка
09:53
Шубская довела до слез кадрами с меняющим подгузник Овечкиным
09:35
Появилось видео с места стрельбы в квартире на северо‐западе Москвы
09:19
Лауреат Нобелевской премии по физике умер в возрасте 96 лет
09:11
Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
08:57
Известного российского актера жестоко убили из-за телевизора
08:52
Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала
08:37
Жена взяла принца Гарри на поводок из-за встречи с любовницей
08:30
Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
22:00
Заболевшего патриотизмом Скрипаля отравили британцы
21:59
Раздавленный трагедией Винокур не может выйти на сцену
21:57
Под Петербургом каннибалы расчленили приютившего их мужчину
21:42
Малахов побил родившую Кудрявцеву на глазах коллег
21:29
Под Костромой упал вертолет
21:00
Поклонники в панике: пропала тяжелобольная престарелая мать Гузеевой
20:45
Названы победители ТЭФИ в категории "Дневной эфир"
20:37
20-летний любовник Штурм вымогал деньги у ее сына
20:21
Невероятные подробности дела об угрозе взрыва у стен Кремля
19:58
Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов отдал истекающую кровью пассию Серова врачам
Лужа крови на диване: Малахова наказали за бессовестную ложь
Необъятная Долина бросилась к гробу Карцева
Дочь Успенской ужаснула лысой головой и беззубым ртом
Орлова не пришла на концерт в честь Фриске
Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита
Шоу-бизнес

Хромой Михалков потерял форму после двух операций

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитый режиссер провел мастер-класс для учащихся театральных вузов и работников творческих профессий. 72-летний мэтр отечественного кинематографа откровенно рассказал о проблемах со здоровьем.
прочитано 3214 раз

Никите Михалкову пришлось дважды обращаться к врачам за короткий промежуток времени. Режиссер перенес два серьезных хирургических вмешательства.

ПО ТЕМЕ

Подробности состояния Михалкова после сложной операции

Никита Михалков объявился после тяжелой травмы

В Сети сообщили о смерти Михалкова

Никита Сергеевич Михалков

Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

Из-за проблем со здоровьем актер пока находится не в самой лучшей физической форме, но духом не падает. "Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего. А я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц – это серьезное такое потрясение, но я в строю", – цитирует Михалкова агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что о самочувствии кинематографиста месяц назад рассказал его коллега Александр Адабашьян. Он сообщил, что Никита Михалков попал в больницу из-за старой спортивной травмы. Актер, сценарист и режиссер подчеркнул, что жизни Михалкова ничего не угрожает.

Семья режиссера ситуацию предпочитала не комментировать. Как писали Dni.Ru, исключение сделала только Надежда Михалкова, которая успокоила встревоженных поклонников. Она заверила, что Никита Сергеевич не болеет, у него все в порядке и волноваться не стоит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anton Gerdo (@anton.gerdo)

Ранее Михалков был в Челябинске, где передвигался на костылях. Он посетил турнир по профессиональному боксу, который прошел на ледовой арене "Трактор".

Автор: Валерия Нарская5 октября 2018, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского

567

комментарии

Политика

В Киеве заявили об избиении Порошенко
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
Путин отправил в отставку губернатора Петербурга
Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Шоу-бизнес

"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной
"Упала в бездну": Боярская призналась во влюбленности
Меган Маркл и принц Гарри взяли черного малыша из приюта
Хромой Михалков потерял форму после двух операций

Проишествия

"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
Невероятные подробности дела об угрозе взрыва у стен Кремля

Lifestyle

Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
"Мучился месяц": названа причина смерти актера Карцева
Предсмертное фото Азнавура вызвало шок
Шоу-бизнес

Петросян вышвырнул за дверь Степаненко и ее фаворита

Юморист опубликовал анонс в соцсетях
Шоу-бизнес

Хромой Михалков потерял форму после двух операций

Режиссер рассказал о проблемах со здоровьем
Политика

В Киеве заявили об избиении Порошенко

На украинского лидера напали с двух сторон
Шоу-бизнес

Кудрявцева обратилась к Малахову после публичного провала

Телеведущая осталась без награды

Гороскоп

У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову
Гороскоп отношений на октябрь
Любовный гороскоп на октябрь 2018 года

Фоторепортажи

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"
Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме
Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

Спорт

"Совсем скоро нас будет трое": Кудрявцева объявила о беременности
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты

Регионы

Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru