Хромой Михалков потерял форму после двух операций
Никите Михалкову пришлось дважды обращаться к врачам за короткий промежуток времени. Режиссер перенес два серьезных хирургических вмешательства.
Из-за проблем со здоровьем актер пока находится не в самой лучшей физической форме, но духом не падает. "Мне, к сожалению, пришлось две подряд операции делать на бедре. Ну ничего. А я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму. Две операции за месяц – это серьезное такое потрясение, но я в строю", – цитирует Михалкова агентство городских новостей "Москва".
Напомним, что о самочувствии кинематографиста месяц назад рассказал его коллега Александр Адабашьян. Он сообщил, что Никита Михалков попал в больницу из-за старой спортивной травмы. Актер, сценарист и режиссер подчеркнул, что жизни Михалкова ничего не угрожает.
Семья режиссера ситуацию предпочитала не комментировать. Как писали Dni.Ru, исключение сделала только Надежда Михалкова, которая успокоила встревоженных поклонников. Она заверила, что Никита Сергеевич не болеет, у него все в порядке и волноваться не стоит.
Ранее Михалков был в Челябинске, где передвигался на костылях. Он посетил турнир по профессиональному боксу, который прошел на ледовой арене "Трактор".
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