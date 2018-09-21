Никита Михалков объявился после тяжелой травмы

Международный кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте пройдет без его вдохновителя Никиты Михалкова. Мэтр отечественного кинематографа, обратившийся с посланием к участникам, все еще залечивает спортивную травму.

Никита Михалков очень хотел приехать на фестиваль в Ялту, ведь председатель Союза кинематографистов России – его идейный вдохновитель. По замыслу Михалкова, Ялтинский киносмотр должен стать "толчковой ногой" для возрождения производства фильмов в таком волшебном краю как Крым.

Послание Никиты Сергеевича к участникам "Евразийского моста" процитировали перед церемонией открытия фестиваля, который продлится до 25 сентября. В нем Михалков напомнил, что форум проходит в колыбели русского кино: именно здесь возникла студия Александра Ханжонкова, ставшая альма-матер для отечественного кинематографа.

Символично и название киносмотра – "Евразийский мост". По мнению известного режиссера, оно олицетворяет задачу этого фестиваля - который, как и сама Россия, должен стать тем самым мостом между Европой и Азией во всех смыслах: в культурном, экономическом и политическом.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. На сей раз в конкурсную программу игрового кино включены восемь картин, в документальную – девять. Президенты фестиваля – народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, передает ТАСС.

Напомним, недавно появились сообщения о госпитализации Никиты Михалова. Как стало известно, российский режиссер перенес плановую операцию, связанную со старой спортивной травмой. Сейчас мэтр отечественного кино проходит реабилитацию.