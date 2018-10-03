Пикантные подробности романа Казаченко с мужчиной

Ольге Казаченко 37 лет. Она, что называется, кровь с молоком. Такой красавице, разумеется, нужно сильное мужское плечо (и не только оно) рядом. Прежние отношения Оли, как известно, окончились крахом. Но, кажется, теперь она встретила настоящую любовь.

Ольга Казаченко уже не скрывает бурный роман с московским журналистом Леваном Тодуа. Их все чаще видят вместе в публичных местах – они милуются и, кажется, счастливы.

Репортер заявил, что готов к серьезным отношениям и не прочь взять на себя ответственность воспитывать ребенка возлюбленной, как своего. "Я готов принять и воспитывать сына Ольги, я люблю очень детей и готов примерить на себя роль отца!" – цитирует журналиста StarHit.

По первому образованию Леван медработник. В 2005 году он познакомился с телеведущей Юлианной Шаховой – эта встреча стала для него судьбоносной. Именно Шахова открыла Тодуа двери в мир большого телевидения. И он стал там известным. Работа во многом и помогла ему встретиться с Ольгой Казаченко.

Напомним, что бывший муж – певец Вадим Казаченко – не хочет иметь ничего общего с Ольгой. "Она – пыль с моих ботинок, – заявил музыкант. – Да и к ребенку Ольги Дмитриевны никакого отношения не имею. Это было ее личное решение, с которым она живет и за которое она сама несет ответственность. У меня никаких претензий на этот счет нет совершенно. Это она мне стала мстить с декабря 2016 года, будучи беременной. Мстить за то, что я отказался жить с ней и сказал, что мы разведемся. Тем более, что мы ни дня и не жили на одной территории – во время брака просто встречались. Это она пошла первой на телевидение, чтобы лгать обо мне на всю страну, утверждая, что я якобы ее выгнал из дома и заставлял делать аборт. Этого никогда не было. Потом она стала меня провоцировать и устраивать шоу на камеру для Первого канала".