Пикантные подробности романа Казаченко с мужчиной
Ольга Казаченко уже не скрывает бурный роман с московским журналистом Леваном Тодуа. Их все чаще видят вместе в публичных местах – они милуются и, кажется, счастливы.
Репортер заявил, что готов к серьезным отношениям и не прочь взять на себя ответственность воспитывать ребенка возлюбленной, как своего. "Я готов принять и воспитывать сына Ольги, я люблю очень детей и готов примерить на себя роль отца!" – цитирует журналиста StarHit.
По первому образованию Леван медработник. В 2005 году он познакомился с телеведущей Юлианной Шаховой – эта встреча стала для него судьбоносной. Именно Шахова открыла Тодуа двери в мир большого телевидения. И он стал там известным. Работа во многом и помогла ему встретиться с Ольгой Казаченко.
Напомним, что бывший муж – певец Вадим Казаченко – не хочет иметь ничего общего с Ольгой. "Она – пыль с моих ботинок, – заявил музыкант. – Да и к ребенку Ольги Дмитриевны никакого отношения не имею. Это было ее личное решение, с которым она живет и за которое она сама несет ответственность. У меня никаких претензий на этот счет нет совершенно. Это она мне стала мстить с декабря 2016 года, будучи беременной. Мстить за то, что я отказался жить с ней и сказал, что мы разведемся. Тем более, что мы ни дня и не жили на одной территории – во время брака просто встречались. Это она пошла первой на телевидение, чтобы лгать обо мне на всю страну, утверждая, что я якобы ее выгнал из дома и заставлял делать аборт. Этого никогда не было. Потом она стала меня провоцировать и устраивать шоу на камеру для Первого канала".
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