"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал

Вадим Казаченко официально развелся с Ольгой Казаченко. И теперь единственная и официальная жена певца Ирина Аманти решила рассказать, как на самом деле все обстояло.

"Бессовестная Ольга Мартынова (девичья фамилия Ольги Казаченко – Прим. ред.) все врет, рассказывая, будто знала о разводе заранее и ждала его давно, – возмущается Аманти. – Она вовсе не собиралась разводиться, у нее просто выхода другого не было. Состоялось три судебных заседания, которые Ольга Дмитриевна превращала в телевизонные шоу. Но мой адвокат смог выиграть все судебные дела!"

По словам Ирины Аманти, оставлять безнаказанными козни Ольги Казаченко она не собирается. Иски уже готовятся. Придется ответить и другу Оли – певцу и бизнесмену Андрею Ковалеву, который ради пиара влез в чужую жизнь и теперь ходит по ток-шоу, полощет чужое белье.

Он дошел до того, что заподозрил Вадима Казаченко в гомосексуализме и втянул его в грязный гей-скадал! Вадима, у которого было несколько жен, есть дети и который считается одним из главных сердцеедов на эстраде!

"Может быть, это Ковалев – латентный гей? Типа, хочет, но боится признаться? – говорит Ирина Аманти. – Многие его посты в соцсетях, фтографии, любовь к БДСМ наводят на такие мысли. Ковалев может молоть все, что угодно. Но ему придется ответить за клевету. Кроме того, когда он ударил Вадима на записи программы, то, возможно, занес грязными руками какую-то инфекцию, потому что в месте, где у моего мужа была операция, началось нагноение".

Ирина Аманти настроена очень серьезно. Терпеть издевательства над мужем от "бородато Кончиты", как она зовет Ковалева, и от "содержанки" Ольги Казаченко, она больше не намерена. Ведь наглость надо пресекать на корню.