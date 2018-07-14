"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал

Эксклюзив Интервью Басков в Витебске побил Киркорова Аллегрова рассказала о потери невинности Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Суббота 14 июля
Лента новостей
14:27
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
13:21
Люди со странными лицами захватили Голливуд
11:58
"Лилия" пришла на новый участок Кожуховской линии
09:56
Страшные тайны: "кровавый карлик" Николай Ежов
21:58
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
21:54
Кошка-нянька стала звездой Сети (видео)
21:48
В страшном ДТП под Москвой погибли три человека
21:42
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
20:37
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
20:27
На Москву надвигается 30-градусная жара
20:17
Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
19:58
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
19:48
Известная писательница скончалась на 82-м году жизни
19:37
Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
18:52
В Таганроге нашли расчлененный труп пенсионерки в восьми пакетах
18:52
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
18:47
Молодая нижегородка на иномарке протаранила пешеходов
18:38
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
18:37
25-летнюю омичку винят в гибели новорожденной дочери
18:25
Живодерки выкинули из движущегося автомобиля котят
18:08
Располневшая Меланья Трамп разожгла скандал с беременностью
18:06
Велосипедист стукнул жителя Екатеринбурга кирпичом по голове
18:06
Свадьба Бузовой под угрозой срыва
17:52
В Казани автоледи сбила ребенка на зебре
17:42
В Удмуртии трое мужчин погибли в жутком пожаре в частном доме
17:29
Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:19
Запад преклонился перед изменившейся Россией
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:48
У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
16:45
"Горячая" телеведущая рассказала о сексе с едой
16:43
Поклонники осудили Борисову за фото с дочкой
16:38
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:13
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
16:03
Наташа Королева покажет в Кремле новые зубы
15:44
Абрамович купил пентхаус с видом на стадион "Челси" за 2,5 миллиарда
15:37
Реновация приходит на юго-запад Москвы
15:36
"ЕР" возьмет на контроль пенсионную реформу
15:29
Четырехлетней дочке Тимати сделали татуировку на лице
15:25
"Я порву любого": Ксения Бородина о людях-паразитах
15:05
Медики развенчали популярный миф о солнечном затмении
14:52
Известная певица с "солнечным" ребенком осталась ни с чем
14:41
Египетские пляжи запретят посещать местным жителям
14:34
После скандала с женой Кержакову понадобилась помощь
14:31
Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
14:23
Крымский мост рвет Украину в клочья
14:21
Кремль отреагировал на жалобное письмо мамы Сенцова
14:03
Как стать активным гражданином
13:52
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
13:52
Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
13:36
Курящий пилот лишил пассажиров самолета кислорода
13:32
"ЕР" предложила сделать 22 октября Днем российского футбола
13:29
Facebook оказался недоступен по всему миру
13:28
Как победить СПИД
13:25
Замужнюю Гагарину уличили в ревности к чужому мужчине
13:15
"Челси" уволил главного тренера
13:14
У Волочковой в трусах округлился живот
13:13
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
13:10
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
13:00
Девушка приободрила голой грудью грустившего в пробке Бекхэма
12:51
В Европе ужесточили контроль границ из-за встречи Путина и Трампа
12:35
Число зараженных ВИЧ россиян резко возросло
12:33
"ЕР" поможет пострадавшим от паводка в Забайкалье
12:32
Мать террориста Сенцова просит Путина о помиловании
12:25
Совет на выходные
12:21
Как накопить капитал к пенсии
12:16
Лучший пляж в России нашли в Калининграде
12:13
Россиянку Ирину Шейк засмеяли тощие модели
12:08
Выставка "Курортная мода" Александра Васильева откроется на ВДНХ
11:50
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион
11:38
После приступа звезду "Дома-2" отправили в психушку
11:24
"Проиграли из-за меня": Смолов извинился за позор с Хорватией
11:24
Скандальная слава Карины Мишулиной
11:22
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
11:12
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
11:12
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
10:48
47-летняя Сенчукова в купальнике "раздухарила" Рыбина
10:43
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
10:36
Toyota отзовет сотни автомобилей в России
10:31
Когда откроется станция "Беломорская"
10:28
Транжира Трюдо шокировал поцелуями с женой бельгийского премьера
10:27
Названы пять признаков рака
10:26
Главные события Москвы
10:16
Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
10:12
"Поженились?": особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании
10:11
"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов
10:05
В египетском аэропорту прогремел взрыв
10:01
Российские города признаны одними из самых дорогих в мире
09:52
Мужчину избили за выпитый в детстве алкоголь
09:50
Американская косметика стала причиной рака яичников
09:33
Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага
09:30
Польского комментатора загнобили за поддержку сборной России
09:28
Россия теряет население
09:17
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
09:14
Мир содрогнется от малоизученного венерического заболевания
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
Шоу-бизнес

"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал

Аманти и Вадим Казаченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Вадим Казаченко официально развелся с Ольгой Казаченко. И теперь единственная и официальная жена певца Ирина Аманти решила рассказать, как на самом деле все обстояло. 
прочитано 791 раз

"Бессовестная Ольга Мартынова (девичья фамилия Ольги Казаченко – Прим. ред.) все врет, рассказывая, будто знала о разводе заранее и ждала его давно, – возмущается Аманти. – Она вовсе не собиралась разводиться, у нее просто выхода другого не было. Состоялось три судебных заседания, которые Ольга Дмитриевна превращала в телевизонные шоу. Но мой адвокат смог выиграть все судебные дела!"

ПО ТЕМЕ

"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу

 Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

По словам Ирины Аманти, оставлять безнаказанными козни Ольги Казаченко она не собирается. Иски уже готовятся. Придется ответить и другу Оли – певцу и бизнесмену Андрею Ковалеву, который ради пиара влез в чужую жизнь и теперь ходит по ток-шоу, полощет чужое белье.

Он дошел до того, что заподозрил Вадима Казаченко в гомосексуализме и втянул его в грязный гей-скадал! Вадима, у которого было несколько жен, есть дети и который считается одним из главных сердцеедов на эстраде!

"Может быть, это Ковалев – латентный гей? Типа, хочет, но боится признаться? – говорит Ирина Аманти. – Многие его посты в соцсетях, фтографии, любовь к БДСМ наводят на такие мысли. Ковалев может молоть все, что угодно. Но ему придется ответить за клевету. Кроме того, когда он ударил Вадима на записи программы, то, возможно, занес грязными руками какую-то инфекцию, потому что в месте, где у моего мужа была операция, началось нагноение".

Ирина Аманти настроена очень серьезно. Терпеть издевательства над мужем от "бородато Кончиты", как она зовет Ковалева, и от "содержанки" Ольги Казаченко, она больше не намерена. Ведь наглость надо пресекать на корню.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене!"

Автор: Иван Губкин14 июля 2018, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко

567

комментарии

Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
Нытье украинцев начало раздражать Европу
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Шоу-бизнес

"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
"У меня был шок": Фадеева окружили голые мужчины
Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу

Актер в шоке, что имена известных актеров полощут на всю страну
Шоу-бизнес

У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль

Артистке провели срочную операцию
Шоу-бизнес

Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала

Народ взвыл
Шоу-бизнес

Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже

Фатима Хадуева не в состоянии общаться с поклонниками после операции

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
Запад преклонился перед изменившейся Россией
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru