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Сестра устроила гламурную фотосессию мертвой звезды "Дома-2" в гробу

Фото: instagram.com/pela_lobanova
Сестра скончавшейся звезды "Дома-2" Полины Лобановой, стоя у гроба, думала не об упокоении души, не молилась, а искала наиболее выгодный ракурс, чтобы снять покойницу и сделать пост в социальных сетях, собрать лайки и репосты. Корреспондент Dni.Ru оценил необычные кадры.

Продолжение: Участника "Дома-2" жестоко избили на съемках
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Сестра, надо отдать должное, сняла покойницу очень эффектно – словно всю жизнь фотографировала траурные мероприятия. Она, очевидно, старалась найти правильные освещение и угол съемки, потом подобрала эффектный светофильтр. Немного ретуши – и вуаля! Этот снимок из гроба – настоящее произведение искусства. Звезду "Дома-2" еще не закопали, а сестра уже предвкушала, как хайпанет, опубликовав это фото из гроба.

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"Все кто не смог с ней попрощаться", – написала девушка прямо на фотографии из гроба глубокомысленную фразу (стиль и пунктуация авторские. – Прим. ред.). До конца, конечно, непонятно, что хотела сказать скорбящая сестричка. Но смайлик в конце этой высеченной на гробе фразы окончательно снял все вопросы. Стало понятно, что семья просто убита горем и не находит слов, чтобы описать глубочайшее потрясение.

И тут же посыпались лайки, репосты, смайлики. Народ с упоением рассматривал мертвую красавицу, которая не так давно позировала в фривольных призывных позах – и тоже очень любила соцсети...

Сестра, кстати, не сразу поверила в смерть родного человека. Она думала, что это шутка, и, видимо, тут же хотела сделать пост в Instagram. "Мне позвонили  из полиции. Сначала подумала, что меня разыгрывают. Они дали мне адрес, куда подъехать и посмотреть на труп. Я подъехала. Мне страшно. Еще вскрытие только будет. Не знаю, говорят, что-то с наркотиками", – делилась она с прессой. А позже попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее – мол, она готова общаться со всеми неравнодушными.

 Фото: instagram.com/pela_lobanova

Напомним, Полину Лобанову нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы. Накануне, как выяснило следствие, звезда "Дома-2" расслаблялась в ночном клубе. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Поэтому сразу возникла версия о передозировке запрещенными веществами. Хотя в итоге причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Автор: Иван Губкин3 октября 2018, 11:59
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"Предсказала свою смерть": на фото звезды "Дома-2" нашли страшное пророчество

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