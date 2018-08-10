Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
Она была рядом с Полиной незадолго до трагедии. По словам Руденко, в тот роковой вечер она уговаривала Лобанову остаться дома или пойти в кино. Однако та очень хотела поехать в ночной клуб, и в итоге девушки отправились в питейное заведение.
"Изначально мы были вдвоем, потом приехал наш знакомый Ваня. Я помню буквально первые минут сорок, а потом ничего", – сообщила приятельница погибшей. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Камила съела одну и "отключилась". Она клянется, что впервые попробовала запрещенные вещества.
Руденко не знает, что происходило дальше с ее подругой. "Я была только в начале вечера. Тяжело об этом сейчас вспоминать и говорить. То, что случилось с Пелой (друзья называли Полину Лобанову Пелагеей. – Прим. ред.) — огромная трагедия. Мне очень жаль, что я не была рядом. Увы, я не видела, что с ней было, так как сама находилась в ужаснейшем состоянии", – оправдывается Руденко.
Девушка отрицает свою вину в смерти Лобановой. Она уверяет, что непричастна к этой истории, так как ее не было рядом ни до, ни после трагедии. "Я сама пытаюсь что‑то узнать. Спрашиваю, что произошло, когда, где, с кем и как. Но все молчат: либо чего‑то боятся, либо еще что‑то", – предположила Камила в беседе с Dom2Life.ru.
Чтобы подтвердить свои слова, Руденко готова пройти проверку на детекторе лжи. Она активно содействует следствию. "Правда в любом случае вскроется. Я в это верю", – заявила подруга погибшей звезды "Дома-2".
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