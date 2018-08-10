Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"

Смерть экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой стала громом среди ясного неба. Близкие и друзья девушки до сих пор не могут отойти от шока, они с большой неохотой общаются с прессой. Однако подруга погибшей Камила Руденко решила нарушить молчание.

Она была рядом с Полиной незадолго до трагедии. По словам Руденко, в тот роковой вечер она уговаривала Лобанову остаться дома или пойти в кино. Однако та очень хотела поехать в ночной клуб, и в итоге девушки отправились в питейное заведение.

"Изначально мы были вдвоем, потом приехал наш знакомый Ваня. Я помню буквально первые минут сорок, а потом ничего", – сообщила приятельница погибшей. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Камила съела одну и "отключилась". Она клянется, что впервые попробовала запрещенные вещества.

Руденко не знает, что происходило дальше с ее подругой. "Я была только в начале вечера. Тяжело об этом сейчас вспоми­нать и говорить. То, что случилось с Пелой (друзья называли Полину Лобанову Пелагеей. – Прим. ред.) — огромная трагедия. Мне очень жаль, что я не была рядом. Увы, я не видела, что с ней было, так как сама находилась в ужаснейшем состоянии", – оправдывается Руденко.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA�� (@pela_lobanova) 3 Дек 2017 в 11:15 PST

Девушка отрицает свою вину в смерти Лобановой. Она уверяет, что непричастна к этой истории, так как ее не было рядом ни до, ни после трагедии. "Я сама пытаюсь что‑то узнать. Спрашиваю, что произошло, когда, где, с кем и как. Но все мол­чат: либо чего‑то боятся, либо еще что‑то", – предположила Камила в беседе с Dom2Life.ru.

Чтобы подтвердить свои слова, Руденко готова пройти проверку на детекторе лжи. Она активно содействует следствию. "Правда в любом случае вскроется. Я в это верю", – заявила подруга погибшей звезды "Дома-2".