"Эскорт. Дорого": Сладкий Билан выложил постельное фото

Певец в очередной раз порадовал своих поклонниц откровенным снимком. На этот раз Дима Билан выложил в свой Instagram снимок из спальни.

Артист позирует с голым торсом, прикрыв половой орган полотенцем. При этом Дима загадочно улыбается, демонстрируя накачанный пресс и буйную растительность на теле.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Не реклама. Гастрольное так сказать...! Муз. Эскорт. Дорого. Скоро и в вашем городе! Пою, пишу музыку, музицирую, ублажаю души... и уши", – подписал фото Билан. При этом он добавил к публикации хэштег #явамНЕХУДОЙ. Снимок из постели вызвал массу комплиментов поклонниц.

"Сладкий", "Лежит довольный, как кот)) секси шмекси", "Хороший крепыш", "Даже бабуля захотела рассмотреть получше", "Вы великолепно выглядите, в отличной форме!", "Красивый мужчина! "Чувственное фото. Обаятельный соблазнитель", – написали растаявшие представительницы прекрасного пола. Некоторые написали, что фото Билана их взволновало.

Напомним, еще недавно поклонники были всерьез обеспокоены здоровьем артиста. Они заподозрили, что у певца обнаружили серьезное заболевание, когда он побрил голову и сильно похудел. Сам Билан подобные слухи пытается развеять. Теперь певец решил наглядно показать снимком, что с его весом все в порядке.