Бессовестного Малахова приложили за смакование смерти Караченцова
"Человек только умер, и сразу коршуны налетели. Ни стыда, ни совести. Малахов, видимо, не понимает, что сегодня и в последующие пару дней ТВ должно просто показывать фильмы и передачи памяти Николая Петровича, а не делать студию с артистами, где они будут плакать и рыдать", – высказал свое мнение "Дни.ру" Манукян. Он отметил, что это трагическое событие и так прилично ударило по артистам.
Эксперт не понимает, зачем собирать коллег и друзей НиколаяКараченцова в день его смерти, чтобы выпытывать об их чувствах. "Все важные слова они скажут 29 октября в "Ленкоме" на траурном мероприятии, когда уже хоть немного придут в себя. А Малахов как всегда просто делает рейтинги своей передаче и не важно, на чем", – заключил Вадим Манукян.
Напомним, онкологическое заболевание у Николая Караченцова обнаружили в сентябре 2017-го. Кроме того, актер так и не смог оправиться после аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года.
Как писали "Дни.ру", артист умер 26 октября в больнице. Прощание с Караченцовым состоится 29 октября на сцене театра "Ленком", членом труппы которого он оставался до последнего дня.
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