Кудрявцева больно ударила бездетного Олешко

Очередным гостем программы "Секрет на миллион" на НТВ 27 октября станет Александр Олешко. Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем.



По словам телеведущей артист не любит говорить о личной жизни и снимать с себя маску. По словам Кудрявцевой, на экране и в откровенной беседе Олешко – это два разных человека.

Знаменитость охарактеризовала Александра как глубокого, вдумчивого, сильного, но в то же время ранимого человека. Также Кудрявцева рассказала о детстве актера.

Оказывается, мальчика воспитывал отчим. В какой-то момент Олешко решил уехать родной Кишинев и уехать искать счастья в Москве. По словам Кудрявцевой, он махнул в столицу в 1991 году, когда ему было всего пятнадцать лет.

"Олешко честно расскажет, как ходил по кастингам и получал отказ за отказом, как переживал, что ничего не получится... Однако время расставило все по своим местам, и сегодня Александр Олешко – москвич", – написала Кудрявцева в еженедельно колонке для Woman.ru. Она отметила, что он долго копил на собственную квартиру, но ему все же удалось это сделать.

"Пока хозяин на съемках или репетициях, квартиру сторожат три пушистых кота, в которых Александр не чает души. Однако хочется верить, что скоро в этой квартире будет раздаваться не только кошачье мяуканье, но и беззаботный детский смех", – ударила по живому бездетного Олешко Кудрявцева.

Дело в том, что первый брак артиста распался. По словам Кудрявцевой, сегодня сердце Олешко занято: он влюблен. Также о том, какой он, Александр Олешко, на работе и в быту, расскажут в программе Кудрявцевой его коллеги и друзья.