Любовница Тимати впервые высказалась о беременности

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова дала откровенное интервью. Модель стала гостьей шоу "Пятница с Региной", выходящем на YouTube.



Анастасия ответила на каверзные вопросы ведущей Регины Тодоренко. "Была бы ты с ним, если бы не эта машина, если бы не рекордные продажи альбомов?" – лукаво поинтересовалась Тодоренко. "Конечно, была", – ответила Решетова.

Модель уверила ведущую, что если бы Тимати не добился тех высот, которые есть у него на данный момент, она все равно считала бы его лучшим. Анастасия боготворит возлюбленного, ведь он – "стопроцентный победитель" и "самый лучший" мужчина.

Девушка призналась, что иногда ревнует избранника, но только по делу. Она никогда не проверяет его телефон, не подсматривает за переписками, так как это говорит о неуважении к личному пространству партнера.

Модель поведала, что с Тимати ее свела подруга. Уже в день знакомства Анастасия поняла, что рэпер – ее суженый. "Мы увидели друг друга и сразу все поняли", – сообщила Решетова.

В конце программы Регина решила выяснить то, что уже очень давно волнует поклонников артиста. "Я беременна, а ты?" – в лоб спросила ведущая. "Пока нет", – ответила модель. После Анастасия сообщила, что если когда-нибудь станет мамой мальчика, то назовет сына либо Артемом, либо Тимуром. Также на вопрос, дружит ли она с бывшей девушкой Тимати – Аленой Шишковой, Решетова многозначительно ответила, что они "не враги".