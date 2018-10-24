Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей

Официально бывшая жена Армена Джигарханяна уже год является безработной. Но в чем же дело – она не хочет трудоустраиваться или ее никуда не берут? Ответ на этот вопрос дала Элина Мазур, которая с Виталиной съела не один пуд соли.

"Я лично присутствовала при встрече Цымбалюк-Романовской с представителями департамента культуры в тот день, когда ей рекомендовали покинуть директорское кресло, – вспоминает Мазур. – Взамен ей предложили должность учителя музыки в одной из московских школ, но она отказалась. Думаю, по финансовым соображениям: ну сколько зарабатывает учитель музыки?.. А устроить ее куда-либо директором – это нереально, кто же возьмет управленцем человека с такой репутацией?"

Впрочем, у Виталины, к счастью, нет необходимости устраиваться на работу: она – состоявшийся, состоятельный человек, у которого есть и недвижимость, и накопления. Поправили ее финансовое положение и многочисленные телевизионные эфиры, в которых за неплохой, как говорят, гонорар участвовала Цымбалюк-Романовская.

Впрочем, даже при желании бывшая жена Джигарханяна вряд ли смогла бы работать где-то. Например, Дмитрий Харатьян хотя и поддерживает красавицу в прессе, но дальше слов дело не заходит. "Харатьян, как и остальные сочувствующие, думаю, попали под своеобразное обаяние этой женщины. Возможно, через какое-то время они смогут трезво оценить ее поступки и мы услышим из их уст противоположную точку зрения. Заметим, что Дмитрий Харатьян и другие почему-то не стремятся взять Виталину Цымбалюк-Романовскую к себе директором или администратором. Почему? Ответ, по-моему, очевиден..." – цитирует Мазур газета "Мир новостей".



Напомним, что с киевской пианистки сняты все обвинения в мошенничестве. Суд отказал в возбуждении уголовного дела. Значит, все заявления бывшего мужа о том, что алчная Виталина – воровка, являются клеветой.