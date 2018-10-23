"Кое-что возбудило": разводящийся Петросян загулял

Прогулка по набережной в Екатеринбурге дала богатую пищу для размышлений Евгению Петросяну. Юморист обнаружил странный памятник и не менее загадочную надпись. Находка навела артиста на неожиданную мысль.

Фотоотчет о своем путешествии и последовавшие размышления Петросян выложил в Instagram. Юморист призвал подписчиков активизировать мозговую деятельность и помочь ему понять: что бы могла означать обнаруженная им надпись?

"Сегодня я гулял по набережной. Здесь красиво, но кое-что возбудило мое любопытство. С чего это смайлик скривился? Ведь он же смайлик!!!" – рассказал артист о первой части загадки.

Петросян предлагает подписчикам листать пост дальше. "А на доме противоположного берега я прочитал надпись на крыше. Мы привыкли читать на крышах домов либо рекламу, либо политические лозунги... Листайте вперед и увидите", – интригует читателей Евгений Ваганович.



"Как вы думаете, чья это фраза? Мне кажется, что она принадлежит писателю Ошо. Может быть, смайлик с другой стороны берега отвечает на его вопрос своей улыбкой?" – копирует манеру "Клуба знатоков" известный юморист.

И знатоки среди подписчиков, надо отметить, нашлись. "Надпись напомнила о картине Поля Гогена "Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?" – одно из самых известных и таинственных полотен художника", – написал один из комментаторов. Остальные же не упустили возможности признаться в любви к творчеству юмориста, а жители Екатеринбурга – порадоваться приезду Петросяна в свой город.

Напомним, на днях Евгений Петросян объявил о конкурсе среди своих подписчиков. Юморист попросил их назвать по именам максимальное количество его телевизионных партнеров в "Голубом огоньке на Шаболовке". Победителям обещаны билеты на сольный концерт артиста в Кремлевском дворце.