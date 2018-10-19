"Не воровка и не мошенница!": с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения

Ад, в котором почти год жила красавица-пианистка, закончился. При помощи адвоката Ларисы Широковой Виталина смогла доказать, что ее оклеветали люди, называющие себя друзьями Джигарханяна. Да и сам он хорош: кричал на всех углах, что его жена – воровка, требовал ее посадить. Теперь небо в клеточку светит совсем другим людям...

"Артур Согомонян грозился привлечь моего клиента по статье 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество"), – рассказала Dni.Ru представляющая интересы Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. – Но мы уже трижды смогли доказать отсутствие состава преступления и то, что Виталина ничего ни у кого не украла".

"Таким образом, если у стороны обвинения есть какие-то имущественные вопросы к Виталине, теперь они будут решаться исключительно в гражданском, а не уголовном порядке", – пояснила Широкова.

Она пояснила, почему Армен Джигарханян не является на заседания. "Вероятнее всего, он даже не в курсе, что идут суды, – сказала Широкова. – Его окружению важно любой ценой не допустить встречи и общения Армена Борисовича с Виталиной Викторовной. Скажу больше – Армен Борисович позвонил Виталине Викторовне, но теперь тот номер заблокирован. Джигарханяну просто не дают с ней общаться".

"Сторона защиты считает, что явка Джигарханяна в суд обязательна, поэтому из раза в раз настаивает на присутствии потерпевшего в зале заседаний. По окончании каждого судебного слушания его адвокат Парфенов отчитывается перед прессой о том, что Армен Борисович якобы не хочет видеть Виталину, но доказать это до сих пор не смог. Предоставляет различные справки, которые не подтверждают нежелание Джигарханяна видеть бывшую жену", – заключила Широкова.



В распоряжении Dni.Ru оказался документ, подтверждающий ее слова – постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела. На 16 страницах обстоятельно изложены факты об отношениях Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, пользовании банковскими картами и счетами, покупке и продажи недвижимости. Постановление было выдано в ответ на заявление актера и материалы проверки. Публикуем выдержки из него:



