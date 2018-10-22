"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность

Яну Рудковскую затравили в Сети. На продюсера набросился известный блогер Лена Миро.



На днях Яна опубликовала в личном микроблоге пост, где попросила подписчиков не быть зашоренными и избавится от стереотипов. Продюсер отметила, что в свои 43 года имеет право носить мини-юбки.

“Особенно в нашем современном мире соц сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами ,в основном женщин ,пишущих про мой возраст , в контексте,что я ношу мини , фотографируюсь в купальнике . Я не знаю другой такой страны ,где бы женщину в 43 начали хейтеть за ее возраст, устанавливать форматы и рамки !Товарищи, вы же уже не в "совке" живете. Анджелина Джоли со мной одного года,Виктория Бэкхем старше меня на 2 года ,Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) “ – обратилась Рудковская к интернет-обывателям.

Однако блогер Лена Миро, которая, судя по всему, имеет зуб на продюсера, раскритиковала высказывание Яны. По мнению Миро, Рудковскую ненавидят в Сети не из-за возраста или пристрастия демонстрировать ножки в коротких юбках.

"Яну не любят за то, что она некрасивая выскочка. В этом – все дело. Наша баба прощает другой бабе все, кроме претендующей на красоту некрасивости. Если ты – некрасивая выскочка, тебя забьют крыльями. "Ты можешь быть выскочкой, но только красивой. Ты можешь быть некрасивой, но тогда не носи мини, не фотографируйся в бикини и, вообще, забей на свою сексуальность. Строй карьеру, воспитывай детей, но не лезь в касту красивых женщин", – вот логика нашей бабы. Яна же, будучи откровенно некрасивой, пытается от своей некрасивости откреститься", – набросилась блогер на продюсера в своем ЖЖ. После Лена отметила, что если Яна хочет, чтобы россиянки ее любили, то она должна смириться со своей "некрасивостью" и перестать "выдавливать из себя сексапил".

К слову, это не первый раз, когда Миро набрасывается на Рудковскую. неделю назад блогер пыталась пристыдить продюсера за самолюбование. Лена заявила, что продюсер щедро платит изданиям за возможность стать лицом номера. "Рудковская старательно ведет учет обложек журналов, на которые смогла пролезть. Показывает с гордостью не только друзьям, но вываливает в соцсети эту Стену Позора", – написала Миро. Примечательно, что Рудковская игнорирует желчные выпады блогера.