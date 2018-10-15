"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование

Известный блогер Лена Миро накинулась с критикой на Яну Рудковскую. Продюсера пристыдили за невинное увлечение.



В личном "ЖЖ" Миро опубликовала разгромный текст, в котором высмеяла Рудковскую за любовь коллекционировать обложки журналов с собственным изображением. "Как и *** из "Дома-2", которым в качестве поощрения выдают обложку, Яна очень гордится тем, что она красуется на первых страницах", – заметила Лена.

Блогер заявила, что продюсер щедро платит изданиям за возможность стать лицом номера. "Рудковская старательно ведет учет обложек журналов, на которые смогла пролезть. Показывает с гордостью не только друзьям, но вываливает в соцсети эту Стену Позора", – написала Миро.

По словам Лены, таким образом Яна занимается самолюбованием, так как как мать, жена и профессионал не состоялась. "Бедный сын, которого мать называет гномом, говорит, что его редко бьют и он почти никогда не стоит в темном чулане в углу. Если посмотреть на забитого Плющенко, который обязан выиграть еще одну медаль в инвалидном кресле, станет ясно, что Рудковская и жена – не очень", – сделала выводы блогер.

К слову, верные фанаты Рудковской не согласились с выпадом Миро. Они отметили, что Яна – пример для всех молодых женщин. "Яна красивая,семья шикарная!Знаете-не завидую им ,но приятно всегда посмотреть на них.А также можно вынести для себя что то полезное) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Вам еще деток надо, они у вас такие классные получаются!" – писали фанаты на странице Рудковской в Instagram.