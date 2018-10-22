Молодая пассия Петросяна впервые высказалась о беременности

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Понедельник 22 октября
Лента новостей
09:12
"Тройка с минусом": разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет
07:57
Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года
16:34
Судебная "пятая колонна"
13:59
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа
13:41
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
13:07
Назван пол и имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри
12:39
Сбежавший из "Дома-2" участник рассказал о закрытии шоу
11:55
Больная шизофренией звезда "Битвы экстрасенсов" пропала после смерти отца
11:25
Перенесшая операцию Глюк’oZа рассказала о слезах и боли
10:52
Отец жениха Бузовой слег после грязного скандала
10:20
На Аллу Пугачеву напала сумасшедшая фанатка
10:00
Зарвавшегося Эрдогана упекли за решетку
20:04
Названа причина возникновения рака у Рыбина и Сенчуковой
19:26
Беременная Меган Маркл загнала Елизавету II под лавку
18:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 октября 2018 года
18:05
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
17:39
Кудрявцева корчится после новостей о смертельной болезни
16:50
Куда придет московское метро до конца года
16:42
Шнуров тайно женился на 26-летней красотке
16:34
Стриженовой прочат место Андреевой на Первом канале
15:56
"Ребенок жил в аду": У Блюменкранцев из "Дома-2" отобрали дочь
15:26
Рыбин об опухоли на лице: "Из раны сочились жидкость и кровь"
15:01
Горячие фото оставленной Иглесиасом Курниковой
14:18
Рыбин и Сенчукова четыре года борются с раком
14:02
Брошенная Кридом Клюкина ждет ребенка
13:35
"Оторвало ноги": Жуткие детали гибели Поплавской в ДТП
13:03
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
12:28
Поплавская погибла в страшном ДТП
12:08
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
11:37
Пугачева в сексуальном мини потерлась о Юдашкина в эфире Первого канала
10:51
Беременность изуродовала Меган Маркл
10:12
Переполох на шоу "Голос": Пелагея сцепилась с Лорак
10:01
Кто стоял за убийством Каддафи
21:57
Мать обвинила друзей в спаивании Арбениной
21:57
Максакова впервые высказалась о тайном замужестве после нападения
21:48
Найден самый эффективный способ продлить жизнь пенсионерам
21:37
В Приморье школьница прилюдно избила сестру
21:34
Ждать осталось недолго: народный гнев сметет Порошенко
21:30
Житель Башкирии угрожал приставам топором
21:24
Лопырева сожгла свою выдающуюся грудь
21:24
Взявший в охапку детей Киркоров уехал из России
21:23
Из волжской колонии сбежали зеки
21:20
Андреева высказалась после скандального изгнания с Первого канала
21:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 октября 2018 года
21:13
В Удмуртии сгорел жилой дом
20:51
Керченский убийца втянул бабушку в подготовку массовой расправы
20:46
Угрожающая расправой жена Глушакова прячет детей
20:41
В Казани 8-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
20:27
Тагильчанин умер в баре после удара кулаком
20:14
Зарабатывающая на хлеб Меган Маркл выносила чужой мусор
20:13
Керченским убийцей управляли с Украины
20:11
Одну из улиц Омска залило кипятком
20:00
В Омске маршрутчик развозил пассажиров пьяным
19:47
В Нижнем Новгороде педофила-рецидивиста посадили на 18 лет
19:26
Бузова пострадала из-за зверского избиения
19:23
Поcле смертоносного взрыва под Петербургом возбудили уголовное дело
19:11
Кровавый пир: десятки людей попали под мчащийся поезд
18:45
"Плата за грех – смерть": керченский убийца перед бойней сжег Библию
18:42
Путин уложил на лопатки самоуверенного Трампа
18:41
Маликов заставил маленького сына исполнять тюремный шлягер
18:32
Погода в Москве побила вековой рекорд
18:05
Россиян перестанут судить за последствия оказания первой помощи
17:57
На Лукашенко напали в прямом эфире
17:50
Престарелый Краско развелся с молодой женой
17:44
Похоронены заживо: людей завалило после взрыва под Петербургом
17:43
Алчный Басков вгрызся в безмерные богатства разводящейся Степаненко
17:40
Под Ростовом ликвидируют опасное производство
17:16
Подвыпившая Рапунцель из "Дома-2" забыла о грудничке
17:06
CONTRFASHION представил новых звезд авангардной моды
17:03
Муцениеце показала повзрослевшую дочь-красавицу
17:01
Под Петербургом прогремел взрыв
16:57
В Москве заявили о признании ДНР и ЛНР
16:55
Когда метро придет во Внуково
16:52
Ольга Бузова стала амбассадором Head & Shoulders Supreme в России
16:51
Эхо войны: керченский стрелок собрал бомбу из ржавого снаряда
16:41
Осужденному Эрику Давидычу вынесли суровый приговор
16:09
Жена высказалась об инсульте парализованного Добрынина
15:57
Разъяренная Рита Дакота врезала Александру Васильеву
15:57
Берет: самый сексуальный головной убор
15:55
Подробности нападения на роскошный дом Максаковой
15:41
66-летняя звезда сериала "Дикая роза" изуродовала себя пластикой
15:39
На прощании с жертвами бойни в Керчи случилось ужасное
15:36
Известный российский актер скончался в 39 лет
15:21
Отправленная на Уй Толкалина удивила странным заявлением
15:18
Снова стал отцом: Киркоров радуется прибавлению
15:15
Обиженная оппозиция ищет защиты у власти
15:14
Украинцев размазали по стенке за вранье о Крымском мосте
14:51
Оргкомитет Премии "Время инноваций – 2018" принимает заявки
14:42
Светлана Бондарчук рассказала о свадьбе
14:35
"Всех потрясла": Хилькевич с перекошенным ртом вызвала оторопь
14:33
Затянутую грязной пленкой реку в Петербурге сняли на видео
14:32
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
14:11
Аморальная Волочкова в день похорон детей утешается секс-игрушками
14:04
Любовница Тимати впервые высказалась о беременности
13:59
Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде
13:42
Российскую модель убили в США
13:30
Совет на выходные
13:29
"Не воровка и не мошенница!": с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения
13:18
"Я получила массу удовольствия": подруга о муже Ани Лорак
13:04
Глобальная катастрофа скоро уничтожит человечество
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
Стриженовой прочат место Андреевой на Первом канале
"Оторвало ноги": Жуткие детали гибели Поплавской в ДТП
Пугачева в сексуальном мини потерлась о Юдашкина в эфире Первого канала
Беременность изуродовала Меган Маркл
Поплавская погибла в страшном ДТП
Шоу-бизнес

Молодая пассия Петросяна впервые высказалась о беременности

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую в СМИ упорно называют его любовницей, наконец решила прокомментировать слухи, муссирующиеся относительно ее беременности. 29-летняя женщина ответила на них категорично.
прочитано 458 раз

Недавно появилась информация, согласно которой Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову сняли на видео возле КЦ "Москвич". Отметим, что там прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем. Репортеров заинтриговало поведение Брухуновой. Якобы 29-летняя помощница "пряталась, передвигаясь перебежками", за спиной Петросяна. По мнению наблюдательных журналистов, в последнее время Татьяна сильно поправилась. Якобы у нее расплылась фигура, которую она прикрыла свободным пальто и длинным шарфом.

ПО ТЕМЕ

Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей

Петросян случайно "засветил" молодую любовницу

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Тем самым в очередной раз СМИ ухватились за слухи о том, что Брухунова ждет ребенка. Причем якобы от самого Евгения Петросяна. Видимо, эти пересуды порядком надоели Татьяне, поэтому она вышла на связь с репортерами, чтобы прояснить ситуацию. "Информация о моей беременности не соответствует действительности", – цитирует Татьяну Брухунову Starhit.

Татьяна Брухунова. Фото: facebook.com/tatyana.bruhunova

Однако до сих пор точно неизвестно, соединяют ли Брухунову и Петросяна не только деловые, но и романтические отношения. Ведь ходят упорные слухи, что именно из-за 29-летней Татьяны юморист решил разводиться спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко. Сейчас супруги в суде делят нажитое имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

По слухам, Степаненко не смогла перенести новость о том, будто Петросян тратится на молодую помощницу. Так, журналисты недавно выяснили, что Татьяна является обладательницей двух элитных квартир в Москве на общую сумму 280 миллионов рублей. Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой.

Автор: Наталья Аряева22 октября 2018, 09:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

567

комментарии

Политика

Зарвавшегося Эрдогана упекли за решетку
Кто стоял за убийством Каддафи
На Лукашенко напали в прямом эфире
В Москве заявили о признании ДНР и ЛНР

Шоу-бизнес

Молодая пассия Петросяна впервые высказалась о беременности
Шаляпин отправил Цымбалюк-Романовскую в психбольницу
Россияне в панике из-за смертельного диагноза Рыбина и Сенчуковой
У вышедшей в магазин для бедных Пугачевой хотят отобрать миллионы

Проишествия

Похоронены заживо: людей завалило после взрыва под Петербургом
На прощании с жертвами бойни в Керчи случилось ужасное
Российскую модель убили в США
Пострадавшие в Керчи подростки "фаршированы" металлическими предметами

Lifestyle

Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
Шоу-бизнес

Перенесшая операцию Глюк’oZа рассказала о слезах и боли

После длинной темной ночи всегда наступает рассвет, заметила певица
Шоу-бизнес

Россияне в панике из-за смертельного диагноза Рыбина и Сенчуковой

Онколог поспешил успокоить граждан
Шоу-бизнес

Любовник жестоко избил избранницу Меньщикова из "Дома-2" после секса

На Острове любви произошла очередная драка
Шоу-бизнес

Отец жениха Бузовой слег после грязного скандала

Об этом рассказал сам Денис Лебедев

Гороскоп

Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года
Названа причина возникновения рака у Рыбина и Сенчуковой
Совет на выходные
Готовящаяся к рождению ребенка Маркл столкнулась с серьезной проблемой

Фоторепортажи

Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа
Горячие фото оставленной Иглесиасом Курниковой
66-летняя звезда сериала "Дикая роза" изуродовала себя пластикой
Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

Спорт

Расплакавшийся Кокорин повторил судьбу Мамаева на суде
Забившегося в угол Мамаева оставили за решеткой
У Медведевой и Загитовой появилась опасная конкурентка
Спорящих с судом Кокорина и Мамаева предложили казнить

Регионы

Украинцев размазали по стенке за вранье о Крымском мосте
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru