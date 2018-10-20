Шнуров тайно женился на 26-летней красотке

Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Свадьба певца прошла в строжайшей тайне.

Лидер группы "Ленинград" тайком привел свою избранницу в ЗАГС. Для молодоженов специально оставили открытым черный ход.

Церемония прошла во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Петербурге. Молодые решили обойтись скромной росписью. Все прошло в режиме строжайшей секретности. Певец даже не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа.

Молодожены покинули здание Дворца бракосочетания спустя пять минут. Однако один из знакомых Шнурова не смог молчать в столь важный для певца день и рассказал обо всем порталу 78.ru.

Ранее сообщалось, что избранницей 45-летнего артиста стала светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова. Девушке всего 26 лет.

Для Сергея Шнурова это уже четвертый брак. Со своей предыдущей супругой Матильдой рокер развелся два месяца назад, 15 августа.

