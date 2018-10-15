Объявившая о разводе Акиньшина вернулась к мужу после ночи со Шнуровым
Поклонники запутались в перипетиях личной жизни знаменитости. Менее двух месяцев назад Оксана сообщила на своей странице в Instagram о расставании с супругом. Теперь же артистка огорошила новым заявлением.
"Я замужем", – приводит слова Акиньшиной 7days.ru. Некоторые подписчики подумали, что Оксана успела связать себя брачными узами с новым избранником, но, судя по всему, актрисе удалось сохранить семью.
Ходили слухи, что конфликт между Акиньшиной и Геловани произошел после того, как звезда возобновила общение с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Поговаривали, что между экс-возлюбленными с новой силой вспыхнул роман после развода Шнурова с Матильдой.
О воссоединении рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографии и видео со стадиона "Лужники", где проходил концерт "Ленинграда". Актриса танцевала на сцене, а иногда и подпевала Сергею.
Как писали Dni.Ru, после выступления пара отправилась в ресторан. Шнуров выложил фото поцелуя с Акиньшиной.
Напомним, что в семье Оксаны и Арчила подрастают сын Константин и дочка Эмма. Также у артистки есть старший ребенок от брака с Дмитрием Литвиновым.
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