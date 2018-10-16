Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
В Сети появилось видео, снятое в аэропорту Пулково: Матильда Шнурова счастливо улыбается и обнимает импозантного мужчину. Ушлые журналисты с ног сбились, чтобы выяснить, кто этот привлекательный спутник Матильды.
Всем любопытствующим ответила светский журналист и блогер Божена Рынска. "Мужик на видео – Сергей Шпонька, бывший совладелец клуба "Онегинъ", владелец ресторана "Театро" у Маринки. Не бедствует. Большой друг Собчак, Белоцерковской и Петра Аксенова", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".
Журналисты предположили, что Шнурова и Шпонька встретились в общей компании, ведь Матильда тоже дружит с Ксенией Собчак и Никой Белоцерковской, занимается ресторанным бизнесом. В Санкт-Петербурге у нее есть собственное заведение под нетривиальным названием "Кококо".
К слову, бывший муж Матильды, скандально известный исполнитель Сергей Шнуров, тоже времени зря не теряет. Его заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября. Оказывается, певец сообщил группе о намерении вновь жениться и добавил: "Жизнь меня ничему не учит!"
Напомним, что официальный развод Сергея с Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но с любовью и благодарностью друг к другу".
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