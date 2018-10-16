Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой

Стало известно, кто стал новым возлюбленным Матильды Шнуровой, бывшей жены лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. По информации Божены Рынской, Матильда строит отношения с другом Ксении Собчак и Ники Белоцерковской.

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