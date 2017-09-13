Отец простил Эрнста после известия о беременности Малышевой
С тех пор, как принц Эрнст Ганноверский решил связать себя узами брака с "простолюдинкой" Екатериной Малышевой, его отец затаил обиду. Когда же Эрнст и Екатерина устроили свадьбу с четырьмя сотнями гостей, среди присутствующих не оказалось новоиспеченного свекра. Более того, появилась информация, будто расстроенный Эрнст Август даже пригрозил лишить сына наследства.
Впрочем, ситуация нормализовывается. Как уверяют западные СМИ, узнав о беременности Екатерины, свекор сменил гнев на милость. Ходят слухи, что Эрнст Август пошел на примирение с сыном и якобы начал готовиться к скорому прибавлению в семействе. По некоторой информации, первенец Екатерины и Эрнста должен появиться на свет весной.
Между тем журналисты выяснили биографию избранницы принца. Екатерина Малышева родилась в Апатитах, где провела первые шесть лет своей жизни. Отец, Игорь Малышев, работал в Институте экономических проблем Кольского научного центра академии наук. Мама, москвичка Светлана, выучилась на актрису, но решила поменять жизнь и отправилась на Север, где и встретила будущего мужа.
Через некоторое время семья перебралась в Прагу. Тут Екатерина выучила два языка и в 19 лет отправилась в Великобританию, чтобы получить дополнительное образование. В Англии Малышева отучилась в Лондонском колледже моды, после чего работала помощницей продюсера Грейс Джонс и U2, координатором съемок документальных фильмов.
Екатерина стала дизайнером случайно. Сшитый ею костюм привлек внимание и вмиг стал популярным. А когда Малышевой стали поступать заказы от знаменитостей, она основала марку EKAT. На одной из вечеринок в Лондоне Екатерина познакомилась с принцем Эрнстом Ганноверским. Вначале они общались друг с другом благодаря общей компании друзей, а потом стали все больше проводить времени вдвоем. Лишь спустя пять лет после начала отношений Эрнст решил сделать Екатерине предложение, та согласилась, передает сайт "Комсомольская правда".
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