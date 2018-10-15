Горячий жених довел маму Бузовой до приступа

Поющая ведущая Ольга Бузова пострадала от действий фанатки. К слову, поклонница не считает себя виноватой.



В Instagram закрылась фан-страница Бузовой, которая называлась “Buz.land”. Администратор сообщества объяснил, что разочарован в певице, так как та “мыльный пузырь, который лопнул окончательно и безвозвратно”.

Менеджер страницы уверил, что 80% своего свободного времени уделял работе на благо Бузовой, однако столкнулся с черной неблагодарностью. Поющая ведущая обвинила его в страшных вещах.

В подтверждение своих слов администратор паблика приложил скриншот переписки со звездой. В беседе владелец фан-страницы делится с Ольгой впечатлениями от просмотра последнего выпуска “Замуж за Бузову”, где был определен победитель Денис Лебедев.

“Олюнь, посмотрела финальную серию. ты очень красивая и счастливая – это видно. Я очень надеюсь, что Денис сделает тебя счастливой, все таки, кто бы что не писал, ему я верю. Очень хочется, чтобы ты была счастлива”, – тепло написала администратор сообщества.

“Вы в своем уме? Не пишите мне больше”, – грубо ответила Бузова. Поклонница певицы опешила, немного погодя вновь написала: “ОК, “я люблю вас, мои люди, теперь все ясно”. Звезда решила не оставлять недовольный выпад в ее сторону без ответа. “Люблю моих людей”, – уточнила певица, намекнув, что ее собеседник в этот круг не входит.

“Оль, я к тебе всегда относилась искренне, такие фан-страницы невозможно вести без любви к человеку, всегда желала тебе только добра и переживала как за родного человека, а ты вот так. Хорошо, извини, пожалуйста, я больше писать не буду”, – ретировалась поклонница.

В завершение беседы Ольга вдруг сообщила, что деятельность именно этого сообщества ее очень расстраивает и тому есть веская причина: “Спасибо вам большое! Вы делаете мне больно, когда пишите про одного человека, который довел до приступа мою маму”.

Поклонники остались в недоумении, они не могли понять, кто именно довел родительницу певицы до приступа. Кто-то предположил, что это бывший муж телеведущей футболист Дмитрий Тарасов, другие же пеняли на горячего избранника Ольги – Дениса Лебедева.