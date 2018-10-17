Помятая Анджелина Джоли изуродовала 10-летнюю дочь
Актриса и ее дочь попали в объектив папарацци. Джоли шла с девочкой на выпускной в школу боевых искусств в Лос-Анджелесе.
Многие матери, чьи дети ходят вместе с Вивьен на карате, отметили, что Джоли всегда радуется успехам дочери во время тренировок. "Каждый раз, когда Вивьен тренируется, Анджелина следит за каждым ее шагом, смотрит на дочь и улыбается – это очень мило!" – рассказала одна из них.
Для мероприятия 43-летняя актриса выбрала черную одежду – вытянутый свитер и мятые брюки. Малышку Вивьен мать и вовсе изуродовала. На нее надели большую серую футболку, широкие штаны и шлепанцы. Девочка выглядела уставшей. Возможно, она копирует образ своей старшей сестры Шайло, которая известна любовью к мальчишеской одежде.
Во время выпускного Джоли улыбалась и беседовала с учителями и родителями. Затем она покинула дочь и ушла на парковку, где долго разговаривала по телефону. Брэд Питт так и не посетил праздник дочери.
Напомним, что в конце сентября 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Вместе они прожили 12 лет. У пары шестеро детей. Трое являются приемными: их усыновили в приютах в Камбодже, Эфиопии и Вьетнаме. Новость о разводе актеров породила множество слухов. Джоли назвала в качестве причины "непримиримые противоречия".
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