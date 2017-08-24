Дочь Джоли рискует превратиться в мальчика
Поклонники Джоли обеспокоены последними семейными фотографиями актрисы. На ее фото с детьми дочери выглядят как мальчики.
Раньше 11-летняя Шайло решила, что она – мальчик. Стала соответствующе себя вести, одеваться и перенимать мальчуковые манеры. Вивьен наоборот всегда любила розовенькие воздушные платьица, лаковые туфельки и предпочитала наряжаться как маленькая фея. Среди почитателей таланта ее мамы Вивьен вызывала наибольшее умиление вплоть до самой высокоградусной мимишности.
Теперь все изменилось. Малышка Вивьен подросла и, как и старшая сестра, стала одеваться подчеркнуто мешковато и по-пацански. В ее гардеробе появились широкие штаны, безразмерные футболки и шлепанцы.
Однако подписчики Джоли успокаивают себя тем, что Вивьен может просто донашивать за Шайло ее вещи. А значит, юная красавица не станет себя однажды считать мальчиком – как старшая Шайло.
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