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Дочь Джоли рискует превратиться в мальчика

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Ferrari
Самая очаровательная из всех шестерых детей Анджелины Джоли малышка Вивьен стала одеваться как мальчик. Это новый голливудский писк моды: наряжать детей в традиционную для противоположного пола одежду.
прочитано 1985 раз

Поклонники Джоли обеспокоены последними семейными фотографиями актрисы. На ее фото с детьми дочери выглядят как мальчики.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Раньше 11-летняя Шайло решила, что она – мальчик. Стала соответствующе себя вести, одеваться и перенимать мальчуковые манеры. Вивьен наоборот всегда любила розовенькие воздушные платьица, лаковые туфельки и предпочитала наряжаться как маленькая фея. Среди почитателей таланта ее мамы Вивьен вызывала наибольшее умиление вплоть до самой высокоградусной мимишности.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Теперь все изменилось. Малышка Вивьен подросла и, как и старшая сестра, стала одеваться подчеркнуто мешковато и по-пацански. В ее гардеробе появились широкие штаны, безразмерные футболки и шлепанцы. 

Однако подписчики Джоли успокаивают себя тем, что Вивьен может просто донашивать за Шайло ее вещи. А значит, юная красавица не станет себя однажды считать мальчиком – как старшая Шайло.

Автор: Алексей Минин24 августа 2017, 21:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

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