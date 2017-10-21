Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма "Добытчик". Сопровождали звезду ее дочери – Шайло и Захара.

Перед камерами репортеров звездное семейство позировало, держась на руки. Но все внимание прессы было приковано к родной дочери Джоли и Питта.



11-летняя девочка, как известно, не носит платья, но на этот раз Шайло переплюнула саму себя. Для выхода в свет она выбрала черный костюм мужского кроя и грубые ботинки. На фоне элегантных сестры и мамы девочка выглядела нелепо.

Отметим, что Захара появилась на мероприятии в полупрозрачной тунике, надетой поверх короткого черного комбинезона, а Анджелина отдала предпочтение белоснежному платью, подчеркивающему грудь.

Видимо, Джоли смирилась с выбором дочери и во всем ей потакает. Девочка даже окончательно сменила стрижку на мужскую.

Напомним, первая родная дочь Джоли и Питта Шайло родилась в Намибии в 2006 году. В возрасте пяти лет Шайло Нувель заявила, что хочет быть мальчиком. С того момента девочка перестала носить платья. Сейчас она коротко стрижет волосы и предпочитает футболки, грубые штаны и шорты.