Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью
Перед камерами репортеров звездное семейство позировало, держась на руки. Но все внимание прессы было приковано к родной дочери Джоли и Питта.
11-летняя девочка, как известно, не носит платья, но на этот раз Шайло переплюнула саму себя. Для выхода в свет она выбрала черный костюм мужского кроя и грубые ботинки. На фоне элегантных сестры и мамы девочка выглядела нелепо.
Отметим, что Захара появилась на мероприятии в полупрозрачной тунике, надетой поверх короткого черного комбинезона, а Анджелина отдала предпочтение белоснежному платью, подчеркивающему грудь.
Видимо, Джоли смирилась с выбором дочери и во всем ей потакает. Девочка даже окончательно сменила стрижку на мужскую.
Напомним, первая родная дочь Джоли и Питта Шайло родилась в Намибии в 2006 году. В возрасте пяти лет Шайло Нувель заявила, что хочет быть мальчиком. С того момента девочка перестала носить платья. Сейчас она коротко стрижет волосы и предпочитает футболки, грубые штаны и шорты.
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