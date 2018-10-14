"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление

Певец Стас Пьеха рассказал о том, что он попал в больницу. Кроме того, исполнитель сообщил о диагнозе, который довел его до больничной койки.





Певец начал с того, что успокоил своих поклонников. "Не сахарный же. Жить я буду, петь тоже", – написал Пьеха в своем Instagram.

Стас отметил, что глобальных изменений в его жизни не последует. Однако теперь ему, вероятно, придется корректировать питание, режим и нагрузки.

По словам пьехи, сейчас он в полной безопасности и проходит обследования. Вокалист признался, что у него острый панкреатит.

Ранее Стас Пьеха стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". 38-летний артист признался, что не может назвать свою жизнь идеальной, ведь он страдал от наркозависимости.

Стас с раннего детства появлялся в светском обществе. Был знаком со многими знаменитыми людьми. Многие завидовали внуку Эдиты Пьехи, и часто представляли себя на его месте. Обыватели были убеждены, что его детство было сказочным.

Однако, как рассказал сам артист, долгие годы он не знал, что такое семья и чувствовал себя очень одиноким. Все ранние годы Пьеха провел в окружении домработниц. Бабушка и мама Илона Броневицкая постоянно находились на гастролях и не могли уделять ему необходимого внимания.

