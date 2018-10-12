У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник

Который день в ведущую программы "Время" на Первом канале летят камни. Народ, узнав, что Екатерины Андреевой по будням больше не будет в эфире европейской части России, оживился и стал обсуждать, почему произошли такие изменения. Но прославленный диктор Владимир Березин, который когда-то тоже был ведущим "Времени", считает, что ничего страшного не случилось.

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