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Шоу-бизнес

У изгнанной Андреевой нашелся неожиданный защитник

Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Который день в ведущую программы "Время" на Первом канале летят камни. Народ, узнав, что Екатерины Андреевой по будням больше не будет в эфире европейской части России, оживился и стал обсуждать, почему произошли такие изменения. Но прославленный диктор Владимир Березин, который когда-то тоже был ведущим "Времени", считает, что ничего страшного не случилось.
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"А на Дальнем Востоке или в Сибири живут какие-то другие люди? – задает риторический вопрос Березин. – Почему вдруг все решили, будто Андрееву как-то понизили, задвинули, раз уж не будут ее показывать в "московских выпусках"? Катя – абсолютно профессиональный человек, находится на своем месте, ведет "Время" более 20 лет. Это очень большой срок".

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Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"Не наше дело обсуждать, кто будет вести "Время" в центральной части России, а кто – на востоке, – продолжает Березин. – У нас большая страна, много часовых поясов и зон системы "Орбита", при помощи которой ведется трансляция. И везде люди ждут информации. А Екатерина Андреева – солдат, который находится на службе. Значит, в данный момент она нужна именно в той части страны".

Неожиданного защитника Кати можно понять – цеховая солидарность. К тому же он лучше знает закулисье дикторского цеха на канале.

Как стало известно ранее, теперь жители центральной части страны будут видеть Андрееву только по выходным, да и то не всегда – она будет меняться с Виктором Елисеевым. А в будни ее место в студии программы "Время" займет руководитель информационной службы Первого Кирилл Клейменов. Причину такой рокировки руководство канала не называет. Но, судя по всему, Андреева устраивает там далеко не всех. 

Сама Екатерина перестановку в эфире пока не прокомментировала. Но роптать вряд ли станет, поскольку Клейменов как руководитель дирекции информационных программ – ее непосредственный начальник. К тому же он – член Совета директоров Первого канала. И идти против него – все равно что против ветра плевать. 

Тем более у нее полно других забот – плавать на яхтах, летать на частных самолетах, посещать элитные салоны красоты и висеть вниз головой на фитнесе. 

Автор: Иван Губкин12 октября 2018, 15:32
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