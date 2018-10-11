Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой

Новость о том, что Екатерину Андрееву перевели вести программу "Время", транслирующуюся на Сибирь и Дальний Восток, многие на телевидении восприняли как божью благодать. Оказывается, ее в "Останкино" многие не любят.

"Высокомерная, надменная, гордая, наглая, – такими эпитетами наградил Андрееву один из коллег. – Она почти ни с кем не здоровается, считает себя королевой, а чуть что – жалуется высоким покровителям за стенами Первого канала".

"За глаза мы ее зовем "молотобоец" – такую кличку дали ей не только за широкие плечи, но и за манеру читать новости, – продолжает собеседник. – Я даже удивляюсь, как она столько лет продержалась на экране, хотя от старой школы дикторов в ней нет ничего!"

"То, что жители европейской части страны теперь будут видеть Андрееву только по выходным, я воспринимаю как приятную новость – теперь буду чаще включать программу "Время", чтобы узнать последние новости, – рассказал на условиях анонимности Dni.Ru сотрудник канала. – А то всякий раз был готов разбить телевизор, когда видел в кадре Екатерину, потому что многое она делает непрофессионально и криво".

Андреевой не могут простить ее шикарную жизнь – отдых за границей, частные яхты и самолеты, салоны красоты. Коллег раздражает и лицемерие телезвезды. Она в эфире нахваливает прелести отдыха в Крыму и Сочи, а сама проводит свободное время в поездках по испанской Каталонии, обедает на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, любуется древностями черногорского курорта Свети Стефан.

Напомним, что Екатерина Андреева пришла в программу "Время" в 1997 году. Не все зрители приняли ее манеру вести передачу, раскачиваться в кадре и ошибаться в ударениях. А когда ведущая начала активную жизнь в социальных сетях, Первый канал, говорят, завалили письмами от возмущенных граждан.